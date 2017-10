Ve věku 75 let zemřel Vladimír Renčín. Karikaturistu skolila vážná nemoc

AKTUALIZOVÁNO 39 231

/FOTOGALERIE, REPORTÁŽ/ Co podniknout, aby doprava ve středních Čechách přestala být noční můrou? Zná snad někdo recept, jak zastavit vylidňování vesnic? A jak by měla vypadat podpora kultury či sportovních aktivit, která bude účinná i spravedlivá? To jsou jen některé z otázek, na něž budou na pozvání Deníku hledat odpovědi lídři středočeských kandidátek politických stran, které podle nedávného průzkumu agentury SANEP mají v našem kraji největší volební potenciál.