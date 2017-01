Zemřela dlouholetá šéfka Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová

Ve věku 93 let dnes v nemocnici v Pardubicích náhle zemřela dlouholetá předsedkyně Konfederace politických vězňů (KPV) Naděžda Kavalírová. Řekla to její dcera Blanka Matějíčková. V období komunismu Kavalírová strávila několik let ve vězení. Po listopadu 1989 se zasloužila o řešení otázek odškodnění politických vězňů a podílela se na přípravě legislativních návrhů v této oblasti.

Naděžda KavalírováFoto: Deník/Martin Divíšek

Poslední rozloučení s Naděždou Kavalírovou bude v pátek 27. ledna od 13:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově. Naděžda Kavalírová stála v čele Konfederace politických vězňů od roku 2003, přičemž od roku 1990 byla její místopředsedkyní. Od prosince 2007 do ledna 2013 také předsedala Radě Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Čtěte také: Zemřel astronaut Eugene Cernan. Poslední muž, jenž stanul na Měsíci "Mně dnes nevadí staří komunisté. Mně vadí, že do těch řad vstupují mladí lidé. Oni nevědí, že tento -ismus byl zločinný a zavrženíhodný. Všechny totality jsou zvrhlé a ta komunistická byla zvlášť zvrhlá. A ona získává v našich zemích, protože jsme zlo nepotrestali, mladé lidi," řekla loni Kavalírová. Naděžda Kavalírová se narodila 13. listopadu 1923. Po komunistickém převratu v únoru 1948 musela opustit studium medicíny, protože působila v orgánech Československé strany národně socialistické a také se zúčastnila protestního pochodu studentů na Pražský hrad 25. února 1948. V roce 1956 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena za vlastizradu k pěti letům odnětí svobody, po třech letech byla podmínečně propuštěna. Čtěte také: Političtí vězni jsou otřeseni prohlášením KSČM a připomínají zatýkání i represe

