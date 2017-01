Žena nepřežila náraz autobusu do stromu

Praha – Tragickému následku již nemohlo zabránit úsilí všech hlavních složek integrovaného záchranného systému, které byly ve čtvrtek čtvrt hodiny před šestou ranní přivolány k nehodě autobusu u Středokluk na Praze-západ.

Poté, co spoj mířící do pražského Veleslavína narazil do stromu, zemřela jedna žena.

"Na místě jsme ošetřili sedm lehce zraněných lidí, většinou šlo o tržné rány v obličeji," řekla Effenbergerová. Zraněné převezla záchranná služba do kladenské a motolské nemocnice. "U jedné ženy probíhala do příjezdu záchranářů telefonicky asistovaná resuscitace. Záchranáři v resuscitaci po příjezdu pokračovali, i přes veškerou snahu oživovací pokusy úspěšné nebyly," dodala Effenbergerová.

Nakolik se na nehodě, po níž zůstalo místo uzavřeno, podílel kluzký povrch vozovky, zůstává předmětem šetření policie.

Další havárie autobusu, k níž došlo o hodinu pondělí rovněž na Praze-západ, se naštěstí obešla bez zranění. Odehrála se na silnici druhé třídy u Dobřichovic, kde se deset minut před sedmou ranní autobus srazil s nákladním autem. Po nehodě zůstala neprůjezdná hlavní spojnice mezi Černošicemi a Řevnicemi.

Také na Praze-východ se ranní doprava neobešla bez komplikací. Vážnější problémy přinesl kamion uvízlý na okruhovém objezdu poblíž Říčan. Vytvořily se kolony, které postihly i Pražský okruh. Před rozedněním také řidiče potrápilo silné sněžení v okolí Mirošovic.

Silničáři odvolali kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek

Silničáři odvolali dnes ráno kalamitní stav pro Frýdlantský výběžek na Liberecku vyhlášený ve středu večer kvůli silnému sněžení a větru. Všechny krajské silnice ve výběžku jsou od 05:00 sjízdné, řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost. Sjízdná je pro nákladní dopravu od 7:30 i silnice 13 z Mníšku, která vede přes Frýdlant do Polska.



"Výrazně pomohlo, že se oteplilo, takže sůl začala rychleji působit," řekl liberecký vedoucí údržby komunikací společnosti Eurovia CS Pavel Vach. Silnice je podle něj mokrá, v Albrechtickém kopci ji ale komplikují tři stojící kamiony. Podle Vacha se však dá kolem nich projet.



Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů je nadále uzavřená jiná cesta do Polska - silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova. Řidiči kamionů mohou jako objízdnou trasu využít hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na silnici I/35. Nákladní vozy nad šest tun nesmí ani na silnici třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Pro veškerou dopravu je zcela uzavřená spojka mezi Václavicemi a Bílým Kostelem, tam je ale dostatek objízdných tras, řekl dispečer zimní údržby Pavel Pospíšil.