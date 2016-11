Žena soudící se kvůli muslimskému šátku prý studovat ani nezačala

Praha – Ostře sledovanou při cizinky, která prý musela v Praze opustit školu kvůli nošení muslimského šátku, soud ve středu zahájil – proti očekávání ale neuzavřel. Jednání bude pokračovat v polovině ledna výslechem další svědkyně.

Ředitelku přišly k soudu podpořit i některé studentky ze zdravotnické školyFoto: DENÍK/ Milan Holakovský

Kdyby se verdikt nevynášel v soudní síni, ale v hlučící hale justičního komplexu Na Míčánkách, bylo by ve středu nejspíš rozhodnuto okamžitě. A zcela jednoznačně: muslimské šátky na dívčích hlavách do školy nepatří.

Nemají místo v lavicích – a tím méně pak při dalších aktivitách. Zvlášť jde-li o střední zdravotnickou školu, kdy při péči o pacienty v rámci praxe je třeba dát bedlivý pozor na riziko zavlečení infekce!

Zájem veřejnost byl velký

Tímhle názorem se aspoň netajila většina lidí, kteří přišli sledovat rozhodování soudu točící se právě kolem muslimského šátku. Veřejnost dorazila v takovém počtu, že byl nutný přesun do největší jednací síně v budově. Zjevnou převahu, viditelnou i slyšitelnou, měli odpůrci islámu a studentky trvající na stanovisku, že stejná pravidla musí platit pro všechny.

„Bez výjimek," zdůraznila 18letá Denisa ze třetího ročníku. „Pak by přišli další, že je chtějí také, protože jsou zvyklí na jiná pravidla – a nedělalo by to dobrotu," doplnila 21letá Petra. S dalšími spolužačkami držely dívky ceduli s oznámením, že přišly podpořit svoji ředitelku.

Kolem šátků panuje ruch

Jméno Ivanky Kohoutové, která stojí v čele zdravotnické školy v Ruské ulici, se stalo jedním ze synonym pro kauzu muslimských šátků ve školách. Ředitelka získala pověst tvrdé dámy, která před třemi lety neumožnila dvěma mladým ženám, jedné původem ze Somálska a druhé z Afghánistánu, nosit do školy hidžáb – s poukazem na ustanovení školního řádu, který pokrývky hlavy zapovídá; všechny a bez výjimky.

A obě cizinky musely školu opustit, když se odmítly podřídit. V téhle podobě se alespoň věc dostala do médií a vyvolala značnou bouři. Dodnes nenastal klid, ukázaly středeční ohlasy v soudní budově i před ní.

Žena do soudní síně nepřišla

Obvodní soud pro Prahu 10 začal projednávat žalobu Ahmednuur Ayan Jamaal, která po škole požaduje omluvu a 60tisícové finanční odškodnění. Má jít o zadostiučinění za nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání, vysvětlila právnička Radka Korbelová Dohnalová, která cizinku zastupuje.

Sama žena ze Somálska, která u nás před pěti lety získala azyl (podle slov právničky odmítala nucené provdání a hrozila jí újma jakožto svobodné matce), do jednací síně nepřišla; prý kvůli strachu z negativní atmosféry.

U soudu probíhala emotivní debata

Jestliže je zvyklá žít celý život s šátkem na hlavě, jistě by neunikla přinejmenším uštěpačným poznámkám. Ukázala to zkušenost místopředsedkyně Strany zelených Monika Horákové, která přišla sledovat jednání soudu s šátkem – s tím, že v možnosti nosit na hlavě, co chce, vidí symbol svobody.

„A myslí si to i milion íránských žen, které taky šátek nosí – a bojují za to, aby ho mohly sundat?" tázala se jí emotivně jedna z názorových protivnic. Horáková ovšem čelila i řadě dalších hlasů; slyšela označení „provokatérka" i opakované výzvy k tomu, aby symbol, který ostatní v okolí uráží, sundala.

Cizinka sejmout šátek odmítla

Žaloba projednávaná soudem hovoří o tom, že budoucí studentka o hidžábu jednala s vedením školy v červnu a červenci 2013. O jeho nošení do výuky prý nepadla ani zmínka – jen došlo k dohodě o tom, že šátek nebude užívat v rámci ošetřovatelské praxe.

Po nástupu do školy však byla okamžitě povolána do ředitelny – a tam upozorněna na ustanovení školního řádu. Následovalo pak nikam nevedoucí smlouvání: sejmout šátek cizinka odmítla, ředitelka prý zase nepřistoupila na navrhovaný kompromis s odhalenými vlasy a zakrytým krkem. A došlo na sepsání dokumentů o ukončení studia…

Projemy s hidžábem se objevily až následně

Škola, která žalobu odmítá jako zavádějící, ovšem vidí věc jinak. Zdráhá se dokonce hovořit o bývalé studentce – s tím, že šlo jen o uchazečku o studium, jíž škola chtěla vyhovět navzdory neznalosti češtiny. Ta ale včas nedodala potřebné dokumenty – mimo jiné doklad o absolvovaném základním vzdělání – a tak rozhodnutí o přijetí ztratilo platnost.

„Nebudu chodit," měla cizinka reagovat na upozornění týkající se problému s papíry. Do ředitelny prý přišla společně s Afghánkou, která se studentkou skutečně stala – posléze nicméně školu opustila kvůli prospěchu. Údajné problémy s hidžábem se podle školy měly v obou případech objevit až následně.

Postoj ČŠI ředitelství školy zaskočil

Teprve ve chvíli, kdy se do věci vložila ombudsmanka Anna Šabatová (jež prý ještě před zahájením šetření naznačovala, že došlo k pochybení) se podle stanoviska školy stala z věci aféra. Také postoj České školní inspekce prý ředitelství zdrávky zaskočil – z jeho pohledu předvedli inspektoři obrat o 180 stupňů.

Více světla by do věci měl vnést výslech další svědkyně. Jednání soudu bylo tudíž odročeno na 18. leden.

Jaký rozsah omezení může vedení školy stanovit v řádu

Aktuální soudní pře jedné cizinky vyvolává pozornost nejen tím, že jde „muslimské" téma sledované přinejmenším celoevropsky – přičemž třeba soudy ve Velké Británii či Belgii zákaz nošení hidžábu označily za diskriminaci. Věc má i obecnou rovinu podstatnou pro české školství. Jaký rozsah omezení může vedení školy stanovit ve školním řádu?

Korbelová Dohnalová ve středu zdůraznila, že omezování nošení náboženských symbolů na školách nemá oporu v právním řádu – přičemž projev víry lze omezit pouze zákonem.

Ministerstvo případ sleduje

V souvislosti s muslimskými šátky před dvěma roky ministerstvo školství odkazovalo na to, že provoz a vnitřní režim školy upravuje právě školní řád vydaný jejím ředitelem; tuto informaci mezi pedagogy rozšířily Učitelské noviny.

Konkrétní informaci, zda nyní bude ministerstvo vydávat nějaké doporučení pro školy – případně se třeba i chystá iniciovat nějakou zákonnou úpravu – se v úterý získat nepodařilo. Oddělení vnějších vztahů pouze potvrdilo, že případ ministerstvo sleduje. „Ve chvíli, kdy padne pravomocný rozsudek, bude MŠMT reagovat a školám poskytne potřebnou metodickou podporu," sdělilo Deníku.

Čtěte také: K soudu ohledně žaloby kvůli nošení hidžábu dorazily desítky lidí