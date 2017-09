Žena v hidžábu trvá na omluvě a 60 tisících. Soud řeší její odvolání proti škole

Odvolání uchazečky o studium A. A. Jamaal (27) proti pražské Střední zdravotnické škole Ruská bude dnes řešit Městský soud v Praze. Žena trvá na omluvě a satisfakci 60 tisíc korun za údajnou diskriminaci kvůli zákazu nosit hidžáb.

Ředitelku (vlevo) podporují studentky. Foto: Marcel Mihalik

Když v červnu 2013 přišly dvě somálské dívky na pražskou Střední zdravotnickou školu Ruská, neměla její ředitelka Ivanka Kohoutová tehdy vůbec tušení, jak moc jí tyto uchazečky o studium vstoupí do života. Na studenty z cizích zemí je přitom zvyklá. Ročně na škole studuje okolo 50 cizinců až ze 14 států.

„Tehdy přišly a ptaly se na možnost studia u nás. Moje zástupkyně jim sdělila, co všechno je potřeba mít. Pak se k nám neohlášené dostavily v červenci s vyplněnou přihláškou. V kanceláři jsme je s mojí zástupkyní přijaly a bavily jsme se o možnostech studia oboru ošetřovatelství. To jednání bylo příjemné, přišlo nám fajn, že se dívky chtějí integrovat a získat vzdělání, aby měly práci,“ zavzpomínala na přijímání cizinek ke studiu Kohoutová.

Od studia k žalobě

Růžové brýle ji ale spadly, jakmile začal nový školní rok. Jelikož Somálky nebyly oficiálně ještě studentkami školy, aby se tak stalo, měly donést potřebné doklady. Pro přijetí ke studiu mimochodem celkem zásadní doklad, a to o předchozím dosaženém vzdělání. Ten ovšem Jamaal (tehdy 23) neměla. Místo toho ale podle ředitelky i její zástupkyně ztropila scénu. „Jamaal přiletěla do kanceláře, chovala se agresivně, dupala nohou a opakovala: ´nebudu chodit´. Takové chování jsem nezažila. Pak vyběhla a ozvala se veřejná ochránkyně práv, Česká školní inspekce a vygradovalo to podáním žaloby na školu za diskriminaci,“ uvedla ředitelka Kohoutová. Případem se poté zabýval Obvodní soud pro Prahu 10, jenž letos v lednu žalobu zamítl. Proti tomu se ale Jamaal odvolala.

Kvůli řádu musela sundat hidžáb

V čem mělo nerovné zacházení spočívat? Žaloba vidí nepřímou diskriminaci ve školním řádu zdravotnické školy. Ten měl totiž zakazovat pokrývku hlavy. Jamaal tak zřejmě došla k přesvědčení, že hidžáb je překážkou studia. „Šátek (hidžáb) se nikdy neřešil. S tím, že důvodem byl šátek, přišla především ombudsmanka. Nebýt paní Šabatové, tak zřejmě žádná žaloba nebyla podána,“ míní Kohoutová. Přesto raději školní řád nechala změnit. Žalobkyně A. A. Jamaal se před veřejností skrývá, při soudním líčení ji zastupuje právní zástupce. A tak její pohled nelze zprostředkovat.

ROZHOVOR s Ivankou Kohoutovou, ředitelkou SZŠ Ruská:

„Mám desetkrát víc kontrol než před kauzou,“ řekla Deníku

Projevila se na vás nějak ta kauza?

„V práci jsem musela pracovat stále stejně dobře, aby se to neprojevilo na kvalitě výuky a vůbec ve škole. To bylo někdy se značným úsilím. Ale myslím, že se mi to podařilo.“

A projevila se třeba zvýšeným dohledem ze strany úředníků?

„Mám desetkrát víc kontrol, než jsme měli před tou kauzou. Před tím jsme měli inspekci ob jeden rok a pak se ta četnost jaksi zvýšila. Na kontrolu přišli dokonce i z úřadů, které nikdy před tím nechodili, například inspektorát práce. Kontrolují, jestli dodržujeme přestávky na oběd, jak vypadá rozvrh, jaké mají učitelé smlouvy.“

A vy osobně jste se po vyhlášení prvoinstančního rozsudku setkávala spíš s podpůrnými reakcemi, nebo kritikou?

„Ve velké míře to byly podpůrné reakce. A ojediněle to byly negativní projevy. Také jsem obdržela falešné emaily, že někdo chce být přijat do školy s tím, že bude chtít užívat nějaké náboženské symboly.“

Jak víte, že to byly falešné žádosti?

„Protože v emailech byly obdobné texty, o kterých se hovořilo u soudu. A vysvětluji si to tím, že ta komunikace dále netrvala, takže to považuji za naivní provokace.“

Jak může dnes odvolací soud skončit:* Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10, kterým byla žaloba na diskriminaci zamítnuta, zruší a věc vrátí témuž soudu k dalšímu projednání.

* Může verdikt Obvodního soudu pro Prahu 10 potvrdit, to znamená rozhodnout v neprospěch žalobkyně.

* Může rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 změnit, což by předpokládalo další dokazování.