Zimní údržba silnic zlevnila o stamiliony. Zkazí to politici?

Senátoři rozhodnou o novele zákona, která by umožnila zadávat údržbu silnic i bez soutěže. Podle kritiků to povede ke zdražování.

Nebývá zvykem, aby koncem dubna po silnicích jezdily sypače. Letos se však počasí až symbolicky sladilo s rozhodováním politiků.

Senátoři totiž na právě zahajované schůzi rozhodnou o tom, kdo a za kolik v příštích letech zajistí zimní údržbu silnic I. třídy. Ve hře jsou přitom až stovky milionů korun, které může stát za solení a plužení „jedniček" ušetřit.

Čím konkrétně? Ministerstvo dopravy, respektive Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni vypsaly výběrové řízení na zimní údržbu silnic I. třídy. Otevírání 14 obálek (podle počtu krajů) přineslo podle informací Deníku příjemný šok: do soutěže na údržbu se přihlásily jak tradiční SÚSky (Správa a údržba silnic) patřící krajům, tak soukromé společnosti (třeba Eurovia, AVE CZ či Eltodo). V polovině krajů dokonce krajské i privátní firmy zvítězily ve společném konsorciu. Co je však hlavní – stát díky otevřené soutěži proti původně očekávaným 7,36 miliardy korun ušetří přes 800 milionů korun. Jde o sumu pro všechny kraje na dobu příštích osmi let. Třeba na Vysočině nabídla tamější krajská SÚS v otevřené soutěži o třetinu nižší cenu, než jakou stát očekával.

PŘEDČASNÝ JÁSOT

Jenže zákon, o kterém nyní rozhodují senátoři, by takovou „pohádku" mohl napříště zarazit. Poslanci, především z ČSSD, na závěr schvalování ve sněmovně načetli pozměňovací návrh, podle nějž kraje budou moci zadávat zimní údržbu přímo svým krajským SÚSkám, a to bez veřejné soutěže. O takovou možnost stálo třeba bývalé vedení Asociace krajů v čele s Michalem Haškem (ČSSD). Politici tvrdili, že potřebují mít stoprocentní kontrolu nad silničáři třeba v případě kalamity.

Pochybnost o takovém argumentu vyjádřil ministr dopravy Dan Ťok (ANO), nakonec ale s hejtmany před krajskými volbami podepsal memorandum, v němž s přímým zadáním údržby krajským firmám souhlasí. Podmínkou bylo, aby byl do konce března 2017 schválen nový zákon. „To se nestalo a podmínky dohody tak nebyly naplněny. Ministerstvo musí vycházet ze současné legislativy, podle níž je odpovědné za údržbu silnic prvních tříd. Nemůžeme hazardovat se zajištěním údržby na klíčových komunikacích. Proto ŘSD vypsalo otevřené soutěže pro jednotlivé oblasti a vybere jejich vítěze," řekl včera Deníku mluvčí resortu dopravy Tomáš Neřold.

JINÁ SITUACE

Navíc po volbách se změnila i Asociace krajů. Dnes ji vede Ťokova stranická kolegyně, šéfka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a tlak zvýhodnění krajských SÚSek slábne. Část senátorů se tak podle informací Deníku pokusí sporný návrh škrtnout. Jedním z argumentů bude i to, že výhoda pro krajské firmy může být v rozporu s právem EU.

Pokud by Senát pozměněný zákon schválil, na trní budou i firmy, které nyní vyhrály v tendru. Kraje by jim teoreticky mohly smlouvy ve zrychleném režimu vypovědět. „Výsledky výběrového řízení, které ministerstvo dopravy vypsalo, má své vítěze a jasně ukázalo, že na zimní údržbě silnic I. třídy lze ušetřit stovky milionů korun," říká Aleš Hampl z AVE CZ. Pozměněný zákon podle něj brání volné soutěži.

Netransparentní systém údržby silnic v ČR opakovaně kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad.