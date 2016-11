Zimola: Asociaci krajů zpolitizoval Hašek, proto navrhuji rotaci předsedů

Praha – Jihočeský hejtman Jiří Zimola je sice kandidátem ČSSD na šéfa Asociace krajů ČR, ale nechce jím být za každou cenu. „Pokud chceme asociaci zbavit pověsti politického kladiva, čímž narážím na působení Michala Haška, a skutečně se soustředit na pozitivní lobbing ve prospěch krajů, budeme se muset domluvit. Nejhorší by bylo, kdyby měl nově zvolený předseda těsnou nadpoloviční většinu hlasů. Takovým předsedou bych být nechtěl," řekl exkluzivně pro Deník Jiří Zimola.

Jiří ZimolaFoto: Deník/Václav Pancer

Navrhuje proto, aby se na prosincovém zasedání všichni nově zvolení hejtmani domluvili na rotačním předsednictví. „Nebránil bych se střídání po roce, či dokonce po půl roce, podobně, jako to je při předsednictví v EU," řekl ve velkém rozhovoru s Deníkem, který vyjde už tuto sobotu.

Zimola je přesvědčen, že tím by Asociace získala na váze a byla silná v každém období, ať už by byl u vlády kdokoliv. „My musíme jednat jménem krajů a jejich obyvatel, a to při debatách s ministry dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti či kultury nezávisle na tom, jakou stranu reprezentují," míní Zimola.

Hrozí rozpad

Podle informací Deníku bude hnutí ANO navrhovat do čela Asociace krajů nově zvolenou hejtmanku Karlovarského kraje Janu Vildumetzovou. Ta má na rozdíl od nováčků z ANO zkušenosti se státní správou, neboť kandidovala z funkce náměstkyně ministra vnitra a byla i ve vedení Svazu měst a obcí. O tom, zda by ji v patovém okamžiku Zimola podpořil, odmítl spekulovat.

„Chci o rotaci hovořit s kolegy a zatím nevím, zda můj podnět najde kladnou odezvu. Vím ale, že je to jediná šance zbavit situaci kolem asociace všech ostnů a napětí. Navíc by se ušetřilo i na kanceláři, protože půlroční předsednictví by bez problémů zvládl krajský úřad toho kterého hejtmana - aktuálního předsedy," sdělil Zimola. Sám by se rád ujal prvního běhu rotujícího předsednictví, neboť je nejdéle sloužícím hejtmanem.

Po říjnových krajských volbách má hnutí ANO pět hejtmanů, ale členkou asociace je i pražská primátorka Adriana Krnáčová. ČSSD drží pět křesel, KSČM, lidovci a Starostové pro Liberecký kraj po jednom. Ústecký Oldřich Bubeníček a liberecký Martin Půta by zřejmě na předsednický post podpořili Jiřího Zimolu, zlínský Jiří Čunek by hlasoval pro kandidáta ANO. Tato aritmetika by skutečně mohla vést k patu a asociace by se jako útvar mohla rozpadnout.