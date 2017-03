Zimola k zákonu o národních parcích: Čelili jsme výhrůžkám

V reakcích na schválení vládní verze zákona o národních parcích jeho odpůrci nešetří ostrými slovy. "Novela zákona je vítězstvím lži, demagogie, partikulárních zájmů a honu na voliče nad pravdou a skutečnou ochranou přírody", řekl starosta šumavské Modravy Antonín Schubert. Jihočeskému hejtmanovi Jiřímu Zimolovi z ČSSD se zase nelíbí údajný nátlak na poslance před schvalováním zákona.

Podle Zimoly čelili zákonodárci enormnímu tlaku zastánců divočiny a výhrůžkám nezvolení v příštích volbách. Zimola doufá, že prezident splní svůj slib a Sněmovnou přijatý zákon vetuje.

Čtěte také: Zákon o národních parcích: poslanci přehlasovali Senát, Zeman chystá veto

Navzdory stanovisku prezidenta Miloše Zemana dnes Sněmovna potvrdila původní verzi novely o ochraně přírody a krajiny. Senát chtěl v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Zeman dnes potvrdil, že zákon o národních parcích vetuje, poslanci o něm tedy budou hlasovat ještě jednou.

"Diskuze o zákonu nebyla věcná a špinila základy demokracie, kterými jsou ty obce, jejichž starostové jsou voleni místními lidmi. Nehledejme demokratický princip ve Sněmovně, ale v nejmenší obci," uvedl Schubert.

Čtěte také: Ochránci přírody předali poslancům výzvu k ochraně národních parků

Schválená novela otevírá podle něj Šumavu pro vyvolené a uzavírá rozsáhlé oblasti pro úpravu běžkařských tratí. V budoucí přírodní zóně, která má tvořit 50 procent parku, nelze vyznačovat nové turistické trasy.

"Ještě nikdy nebyla ochrana přírody a krajiny v Česku v tak zoufalém marasmu, v jakém se nachází za vedení ministra Brabce. Ochrana přírody musí být vyváženým vztahem mezi člověkem, který tu žije, a mezi ochranou všech chráněných druhů, které ho obklopují v přírodě," uvedl Schubert.

Ministerstvo životního prostředí však podle něj není odpovědné pouze za divočinu, ale také za politiku udržitelného rozvoje. Ministr Brabec dnes uvedl, že schválená varianta bude pro národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě znamenat stabilitu. "Pro rozvoj a ochranu přírody a taky pro obce," řekl. Každý bude vědět, co se bude minimálně v dalších 15 letech dít, varianta nejlépe vyvažuje ochranu přírody, ale i využívání území k jiným účelům, míní Brabec.

Čtěte také: Senátní novela ničí národní parky, protestují jejich ředitelé

Také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes uvedl, že zákon zajistí udržitelný rozvoj. "Vychází ze slov svého poradce, který je fanatickým aktivistou. Sobotka tu nebyl a vzkázal nám, že s námi jednat nebude a že máme jednat se (Sobotkovým poradcem Vladimírem) Špidlou," uvedl. Podle Schuberta neumožňuje novela v národním parku zajistit udržitelný rozvoj, protože žádná stavba nemůže porušit primární cíl, a to je divočina. "Nemůžeme tu postavit dům, ani mateřskou školku, protože to je přeci proti divočině," řekl Schubert.

Jsem rád, že prošla sněmovní verze zákona o ochraně přírody. Garantuje péči o přírodu v NP i rozumnou spolupráci s obcemi. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 1. března 2017

Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený hodnotí dnešní rozhodnutí Sněmovny o pravidlech pro národní parky jako skvělý výsledek. Novela zklidní atmosféru, řekl dnes Hubený ČTK s tím, že věc ještě nekončí, protože novelu musí podepsat prezident Miloš Zeman. Nová pravidla pro všechny čtyři národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě by měla platit bez úprav Senátu, který chtěl například větší pravomoci pro obce.

"Rozum zvítězil a je to pocta matce přírodě, protože šlo o to, jestli příroda v národních parcích má být opravdu příroda, nebo spíš něco jiného. Tahle novela by měla přinést velké zklidnění v rozčeřené atmosféře toho, kam mají národní parky směřovat, kdy část obcí byla pro přírodu a část spíš pro obecní národní park," řekl Hubený.

Schválenou verzi podpořil i předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. "Máme radost a poděkovali jsme ministru Brabcovi, poctivě si to odpracoval. Šumavská příroda bude zachována i příštím generacím," uvedl na twitteru. Podobně se vyjádřil i šéf poslanců koaliční KDU-ČSL Jiří Mihola. "Chci zachovat krásnou a divokou přírodu svým dětem a dalším generacím!" napsal.

Máme radost a poděkovali jsme ministru Brabcovi,poctivě si to odpracoval.Šumavská příroda bude zachována i příštím generacím. https://t.co/jDGWDzWmhK — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 1. března 2017

Dobrou zprávou je schválení vládní verze zákona pro Martina Voráče z hnutí Duha: „Poslanci dnes potvrdili nová pozitivní pravidla pro naše čtyři národní parky, přestože prezident Miloš Zeman i ODS velmi usilovali o opak. Cílem národních parků by tak mohl být svobodný vývoj přírody na více než polovině jejich území, jak je to běžné v národních parcích Evropy. Nový zákon také zákazem dalšího rozprodeje státních pozemků lépe brání novým pozemkovým spekulacím a tak i zástavbě malebné krajiny. Obáváme se, že to právě nejvíc vadí vlivným lidem s vazbami na regionální politiky, kteří dříve nakoupili pozemky v NP Šumava s vidinou jejich převodu na stavební parcely."

Čtěte také: Zazvoní národním parkům umíráček?