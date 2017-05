Zimola pryč z kandidátky? I Zaorálek by hlasoval pro jeho vyškrtnutí

Místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek by na pátečním jednání předsednictva sociální demokracie také podpořil vyškrtnutí bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly z krajské kandidátky do sněmovních voleb, kdyby se zasedání zúčastnil. Zaorálek to řekl novinářům během dnešního jednání vlády. Zimolovy kauzy by podle něj mohla strana hájit jen složitě. Proti zásahu protestuje jihočeská ČSSD, hrozí dalšími odchody z kandidátky.

Vedení strany Zimolu z kandidátky vyškrtlo s odůvodněním, že nechce, aby problémy, které vedly k jeho rezignaci, zatěžovaly ČSSD v předvolební kampani. Zaorálek s argumentací souhlasí. "Pro mě to jsou věci, které hájitelné nejsou. Jsou tam určitá fakta a já bych to nechtěl zdůvodňovat a říkat, že tohle je v pořádku," řekl s odkazem na případ výstavby rekreačního domu pro Zimolu a systém odměn vedení ve společnostech jihočeských nemocnic, které vedly k hejtmanově konci. Vedení ČSSD podle Zaorálka už na toto téma diskutovalo a Zimola nedokázal přijít s dostatečnými argumenty. Předseda jihočeských sociálních demokratů figuroval na posledním 22. místě listiny, jeho krajští spolustraníci trvají na respektování původní podoby kandidátky a navrhují konání rozhodčího řízení. "Řízení je možné. Jsem připraven na předsednictvu a grémiu tu debatu s panem Zimolou vést," dodal. ČTĚTE TAKÉ: Poslanci navrhli pro státní firmy nové úlevy z registru smluv Zaorálek rozumí i rozhodnutí předsednictva vyřadit z moravskoslezské kandidátky poslance Adama Rykalu a předsedkyni ostravské organizace Janu Vajdíkovou. Vedení ČSSD navíc schválilo přeregistraci členské základy v Ostravě. "Já se domnívám, že to tam není dobře vedeno. Ty chyby jsou tam velké. Jsou to závažná porušení věcí, která když to nefunguje, tak devastují ty organizace. Pokud je za to někdo odpovědný, tak za to musí platit," uvedl Zaorálek, který by měl být lídrem moravskoslezské kandidátky. Krok předsednictva v obecné rovině kritizuje poslanec Jeroným Tejc, který patřil po loňských krajských volbách vedle Zimoly mezi nejvýraznější kritiky lídrů strany a nedávno kvůli nesouhlasu s vedením ČSSD oznámil, že nebude obhajovat mandát. "Proti zavedení práva úzké skupiny ve vedení vyškrtávat kandidáty bez udání důvodu jsem vystupoval od počátku. Posilování centrálního vedení a oslabování možnosti členů v krajích rozhodnout o kandidátních listinách ČSSD neposílí, spíše naopak," napsal Tejc. ČTĚTE TAKÉ: Zeman přijme náhradu za Babiše v úterý

Autor: ČTK