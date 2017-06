Neuvěřitelný útok: Štěch naštval živnostníky, žádají jeho sesazení

Nejnovější nápad předsedy senátu Milana Štěchy (ČSSD) pořádně dopálil představitele Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP). Požadují proto jeho okamžitou rezignaci. Štěch ve čtvrtek navrhl, aby se odvody živnostníků zdvojnásobily. Vyvolal tím ostrou kritiku i rozpaky ve vlastní straně.

Druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi prohlásil na setkání odborů Kovo v Olomouci, že stačí zvýšit odvodové podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na úroveň zaměstnanců. Podle něj se pak mnoho „pseudopodnikatelů" raději nechá zaměstnat. To by pro milion českých živnostníků znamenalo faktické zdvojnásobení odvodů.

Předseda AMSP Karel Havlíček označil Štěchův návrh za neuvěřitelný útok proti většině poctivých živnostníků. „Polovina z nich má živnost vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou, rozhodně nic neskrývají," ohradil se Havlíček proti nařčení a dodal, že dalších půl milionu OSVČ jsou především drobní obchodníci a ženy v domácnosti. V nejbližších dnech se proto chce sejít s předsedy všech politických stran zastoupených v Senátu a navrhnout jim, aby Štěcha sesadili.

Návrh předsedy senátu označil za skandální také předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vlastně tím říká: použijte fiskální nástroj k tomu, abyste živnostníky připravili o svobodu a nahnali je do výroby," odmítl Kalousek v rozhovoru pro Deník.cz zařadit Štechovu ideu do diskuse o výši daňového zatížení. Podle něj je tento útok na živnostníky jen špičkou ledovce toho, co současná vláda čtvrtým rokem dělá.

Vyzývám M.Štecha, aby svůj návrh ohledně OSVČ veřejně odvolal nebo aby zvážil další přítomnost ve veřejném životě. — Vladimír Dlouhý (@VladimirDlouhy) 16. června 2017

„Mládek udělal z živnostníků parazity, Babiš je považuje všechny za zloděje a Štěch je chce rovnou zlikvidovat," přisadila si na Twitteru místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Štěchova slova odsoudili i koaliční partneři. „To prohlášení je nepřijatelné! Sociální demokracie se rozhodla se politicky definitivně zničit," je přesvědčen místopředseda KDU-ČSL Marián Jurečka.

Metodu na snížení počtu živnostníků kritizoval i úřadující předseda Milan Chovanec. „Nápady kolegy Štěcha k OSVČ nepovažuji za realistické," uvedl Chovanec stručně s tím, že chce pozornost věnovat jiným tématům, jako je výše mezd.

Chce Milan Štěch dorazit živnostníky nebo ČSSD? Zdá se, že někteří kolegové se rozhodli zahrát si se soc.dem obdobu Modré velryby. Bohužel. — Jeronym Tejc (@JTejc) 16. června 2017

Šéf senátu v pátek vydal prohlášení, ve kterém se pokusil svůj postoj obhájit. Živnostníků si prý váží, ale neměli by žít na úkor důchodců a zdravotního systému. „Jsem přesvědčen o nutnosti o věci otevřeně a seriózně diskutovat, byť vím, že i v sociální demokracii se mnou někteří nesouhlasí," neustoupil ze své pozice Štěch.

Politolog Milan Znoj z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si nicméně nemyslí, že Štěchův výrok poškodí sociální demokracii stejně jako dřívější Mládkovo přirovnání k parazitům. „Tehdejší veřejná vlna nevole se dnes nebude opakovat. Na preference ČSSD nebude mít výrok dopad," předpověděl Znoj. Podobně jakou Kalousek výrok považuje za nahodilý, nikoli promyšlený krok předvolební kampaně.

Sociální demokracie se snaží zastavit pokles svých preferencí. Tento týden proto ze své funkce odstoupil její předseda Bohuslav Sobotka. Strana jej nahradila v českém prostředí nevídaným triumvirátem volební lídra, šéfa strany a premiéra.

Milan Štěch, předseda Senátu České republiky. pic.twitter.com/6VXc1YtnCg — Bez Cenzury (@SdilejPravdu) 16. června 2017

Podle Znoje chtěl Štěch především upozornit na to, že sociální stát bez příspěvků občanů nemůže fungovat. „Nepoměr mezi příspěvky mezi zaměstnanci a živnostníky je příliš velký," dal bývalému vůdci odborářů zapravdu.

Asociace živnostníků přiznává, že OSVČ při započtení nákladů zaměstnavatele platí o polovinu nižší odvody než zaměstnanci. Takto výhoda je však podle ní vyvážená tím, že živnostníci nemají nárok na placenou dovolenou, nemocenskou v prvních 14 dnech churavění, ošetřovné či odstupné. Navíc musejí platit pojistné i při nulových příjmech, a když zaviní škodu, ručí za ni celým svým majetkem. Podle analýzy serveru Podnikatel.cz živnostníci do zdravotního systému platí dvojnásobek toho, co čerpají.

Deník.cz požádal o vyjádření také současného šéfa odborů Josefa Středulu. Ten zatím na žádost nereagoval.