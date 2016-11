Životní prostředí se nezhoršilo, Češi ale dýchali špatný vzduch

Praha - Životní prostředí se loni sice v porovnání s rokem 2014 nezhoršilo a investice do jeho ochrany vzrostly, přesto Češi na 40 procentech území státu dýchali špatný vzduch. Koncentrace znečišťujících a rakovinotvorných látek v ovzduší neklesly, ačkoliv se emise snížily. Na kvalitu ovzduší nepříznivě působily i extrémní teploty. Rok 2015 byl teplotně nadnormální a Česko postihlo sucho, které ovlivnilo řadu oblastí. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2015, kterou dnes schválila vláda. Předložil ji ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Smog v Praze. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Loni se nadále zvyšovaly investice do ochrany životního prostředí, podle zprávy o 27,8 procenta na 40,1 miliard Kč. V rámci veřejné podpory v oblasti ochrany životního prostředí rostl v roce 2015 objem výdajů jak z centrálních zdrojů, tak i z územních rozpočtů. V obou případech dosáhl hranice jednoho procenta HDP, uvádí zpráva.

Aktivisté a Strana zelených zprávu kritizují zejména kvůli špatné kvalitě ovzduší. Podle ekologického Hnutí Duha sice dokument ukazuje, že se průmyslu a ekonomice daří, i když nezvyšuje spotřebu energie a znečištění, stále je ale závislá na fosilních palivech. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) se přitom zavázal, že stát do roku 2020 dosáhne takové úrovně kvality ovzduší, která nebude rizikem pro zdraví obyvatel.

Cílený rozvrat?

"Čtyřicet procent území ČR, pět a půl tisíce předčasných úmrtí - to jsou velmi vysoká čísla. Nevidím žádné opatření, které by vláda přijala, aby situaci zlepšila," komentoval dnes dokument předseda Strany zelených Matěj Stropnický. Česká inspekce životního prostředí je podle něj v cíleném rozvratu. "Takže je kontrol méně, s menším postihem a zjištění často vycházejí do ztracena," poukázal na šéfa inspekce Erika Geusse, jehož působení zelení a ekologové v čele úřadu dlouhodobě kritizují.

Proti tvrzení Stropnického se Geuss ohradil. Statistiky z let 2014 a 2015 podle něj dokazují, že se práce ČIŽP zintenzivnila. "V roce 2014 inspektoři ČIŽP provedli celkem 14.634 kontrol, o téměř tisíc více než v roce 2013. V roce 2015 provedla ČIŽP celkem 15.677 kontrol, o víc než tisíc více než v roce 2014," uvedl ve vyjádření pro redakci. Doplnil, že také bylo uloženo více postihů. "Trend je jasně patrný a naprosto neodpovídá tvrzením pana Stropnického," dodal Geuss.

Vysoké teploty a méně srážek stály podle zprávy i za rozvojem půdního a hydrologického sucha. Na území Česka spadlo pouze 79 procent normálu srážek, což se projevilo na podprůměrném stavu podzemních vod. V krajině také převládá nevhodný způsob hospodaření a půdu ohrožuje vodní i větrná eroze. Oproti předchozímu roku naopak vzrostlo o 20 procent využívání biomasy v energetice a o 12 procent domácího bioplynu. "Podobně by české obce a zemědělci mohli pro výrobu domácí čisté energie využívat větrné elektrárny, jenže ty stát nepodporuje," poznamenalo Hnutí Duha.