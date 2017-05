Zkasírovat hosta před každou cigaretou? I to může „přinést" protikuřácký zákon

Jste číšníkem v restauraci a host, který vypil třeba tři piva a jednu štamprli, se zvedne s tím, že si jde ven zapálit. Budete mu důvěřovat, nebo ho zkasírujete hned? I s takovými situacemi si budou muset v restauracích poradit poté, co začne 31. května platit protikuřácký zákon.

ZÁKAZ KOUŘENÍ

- UŽ ZA 6 DNŮ

Obsluhující blondýnka v Radegastovně u Křižánka v Nádražní ulici říká, že většinu z hostů této restaurace zná.

„A to je dobře. Můžu jim věřit. Co si ale počnu, když se objeví neznámý host, bude mít už nějakou útratu a s úsměvem mi sdělí, že si jde ven zapálit a hned bude zpátky? Na tramvaj to tady má pár metrů… Pak mi asi nezbude než nechat hosta zaplatit útratu před tím, než se vydá na tu svou cigaretku. Jiné řešení mě zatím nenapadá," říká obsluhující známé ostravské restaurace.

Protikuřácký zákon se dotkne výrazně i dalších restaurací, pivnic a kaváren, které zatím kouření nezakazovaly.

„S předstihem můžu těžko odhadnout, jak naši hosté na toto opatření zareagují a kolik jich případně ubude. V současnosti tvoří kuřáci 30 až 40 procent našich návštěvníků," odpověděl na dotaz Deníku provozovatel restaurace Jindřiška v Ostravě Michal Urban.

Jak dodal, už v současnosti jsou ale prostory restaurace stavebně rozděleny na kuřáckou část a nekuřáckou část. „Kdo přišel na jídlo a není kuřák, seděl v restauraci, kde se nekouřilo. Pokud se sešli na pivo chlapi kuřáci, šli samozřejmě do pivnice. Takže z tohoto pohledu jako provozovatel ten protikuřácký zákon určitě nevítám," uvedl dále Michal Urban.

NAKUPUJÍ VENKOVNÍ POPELNÍKY

Jak dodal, od 31. května bude podle zákona možné kouřit už jen venku na zahrádce. „Takže nakupuji venkovní popelníky a musím přiznat, že se trochu obávám toho, aby kouř z cigaret příliš neobtěžoval obyvatele bytů, kteří bydlí nad restaurací. Dá se totiž očekávat, že těch hostů, co budou chodit kouřit ven, určitě přibude," dodal provozovatel restaurace Jindřiška.

A co v zimě? V úvahách Michala Urbana je i případná výstavba kuřáckých přístřešků či koutků. „To bychom ale museli získat potřebná povolení, takže zatím je předčasné se o nich bavit,"

V pivnici U Dudáka v Porubě převažují mezi hosty chlapi, kteří se těší na tankový Ostravar, a jak sdělil obsluhující, většina z nich jsou kuřáci. „Jak to bude vypadat poté, co začne platit ten protikuřácký zákon? Mám obavy, že nemalá část z nich do hospod chodit přestane," přidal svůj názor číšník, který si nepřál uvést své jméno.

Úbytku hostů se obává i provozovatel restaurace na ostravském Masarykově náměstí. „Nejsme pivnice, ale restaurace. Lidé k nám chodí na meníčka i večeře. Přicházejí si k nám posedět i ženy, které jsou kuřačky. Těch restaurací, kde si mohly posedět, tady v centru zase až tolik není. Teď v létě budou pod slunečníky, ale co v zimě? I kdyby nám povolili nějaké kryté zahrádky a třeba i ty ohřívače, tak ta pohoda jako dosud, to pro hosty určitě nebude," je přesvědčen provozovatel restaurace v centru Ostravy, který si nepřál zveřejnit své jméno ani název podniku.