Změny cizineckého zákona poslance Klučky čelí kritice

Rada vlády pro lidská práva nesouhlasí s některými změnami cizineckého zákona, které ve Sněmovně navrhl poslanec Václav Klučka (ČSSD). Podle ní jsou části návrhu v rozporu s českým ústavním pořádkem i s unijním a mezinárodním právem. Omezují například právo na slučování rodin či možnost soudního přezkoumání rozhodnutí v řízeních o pobytu cizinců. Výhrady obsahuje podnět, který rada dnes projednala. Návrh už dříve ostře kritizovaly nevládní organizace pracující s migranty.

Rada se letos sešla poprvé. Poprvé ji také řídil ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD). Jejím předsedou se stal poté, co v ministerské funkci loni vystřídal Jiřího Dienstbiera (ČSSD).

"Rada konstatovala, že některé části návrhu (k cizinecké novele) mohou být v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a se závazky České republiky podle mezinárodního práva," uvedl po jednání Chvojka. Dodal, že se stanoviskem rady seznámí poslance před závěrečným hlasováním o novele ve Sněmovně. Ta nyní novelu o pobytu cizinců projednává.

Klučka podal rozsáhlý pozměňovací návrh, který pravidla pro pobyt cizinců zpřísňuje. Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) má novela podpořit migraci, která bude přínosná pro českou ekonomiku a neohrozí bezpečnost země. Klučkův návrh kritizoval vládní výbor pro práva cizinců, který je součástí vládní lidskoprávní rady. Ve svém podnětu uvedl deset výhrad. Rada pro lidská práva z nich dnes podle Chvojkova mluvčího Michala Kačírka schválila čtyři.

Podle výboru i rady představuje zásah do práv cizinců to, že by o nevydání, zrušení či neprodloužení povolení k jejich dlouhodobému či trvalému pobytu už neměl rozhodovat správní soud. Vyloučení soudního přezkumu rozhodnutí je v rozporu s evropskými pravidly a úmluvami, uvádí se v podnětu.

Podle poslaneckého návrhu by se měl omezit i soudní přezkum v případě, kdyby člověk ze zahraničí přišel v Česku o svobodu. Pokud by zadržování bylo nezákonné, cizinec by nemohl žádat u soudu odškodnění. Návrh počítá i se zastavením řízení o žalobách a kasačních stížnostech.

Cizinec by mohl také přijít o povolení k pobytu, pokud by úřadům předložil padělané či neplatné doklady, nebo po pravomocném odsouzení za úmyslný trestný čin. Vládní rada a její výbor poukazují na to, že zrušit pobyt by tak bylo možné ne kvůli závažnému činu, ale i kvůli jakémukoliv přečinu. Podle nich je to v rozporu s právem EU, chybí ohled na přiměřenost činu a trestu.

Podle rady poslancův návrh omezuje i právo cizinců na sloučení rodiny s českým příbuzným či s příbuzným z EU. Lidé ze zemí mimo unii by nemohli žádat o povolení k pobytu pro sebe jako člena rodiny, pokud by se do Česka dostali a pobývali v něm bez platných dokladů a víz. V podnětu se píše, že opomenutí formalit veřejný pořádek a bezpečnost neohrožuje.

Výbor navrhl, aby vládní rada kabinet a poslance i senátory vyzvala k tomu, aby zásahy do práv cizinců nepřipustili a Klučkův návrh nepodpořili. Rada dnes diskutovala také o přípravě plánu opatření k prosazování lidských práv v byznysu. Podle Chvojky ČR nepatří k zemím, kde by podniky lidská práva hromadně porušovaly. Plán se zaměří proto hlavně na osvětu a zdokonalení legislativy.

Návrh čelí od počátku kritice a to především od nevládních organizací, zabývajících se migranty. „Návrh je v rozporu s celou řadou evropských směrnic, stejně jako s judikaturou Ústavního soudu. V tomto smyslu jde o přímý útok na demokratický právní stát. Kromě toho ale také může mít výrazné negativní ekonomické dopady, jak ostatně upozorňuje Hospodářská komora ČR. Poslanec Klučka se zaštiťuje bezpečností, není však už schopen doložit, že jím navržené změny by na její zvýšení měly jakýkoliv dopad," řekl k návrhu již dříve právník Tomáš Jungwirth z Konsorcia nevladních organizací pracujících s migranty v ČR.

