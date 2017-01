Změny letecké záchranky v půlce Česka zatím nepřinesly problémy

Praha - Výměna provozovatelů letecké záchranné služby, která nastala od začátku roku 2017 ve zhruba polovině Česka, nepřinesla zatím větší problémy. Například v Moravskoslezském kraji se ale záchranáři obávají, že noví piloti nemají s prací v regionu zkušenosti. Změnu kritizuje také Olomoucký kraj, podle hejtmanství byla jediným kritériem při výběru provozovatele vrtulníků cena služeb.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Stát loni vypsal tendr na šest základen z celkových deseti. U pěti je smlouva podepsaná, ale šestou v Ústí nad Labem bude zatím zajišťovat místo vítězné slovenské firmy Air-Transport Europe (ATE) dosavadní provozovatel DSA, který podal na tendr stížnost. Zbylé čtyři základny bude provozovat stát. Celkem se od prvního ledna změnil provozovatel pěti základen. Brno a jižní Čechy nově provozuje policie a armáda, v Jihlavě a Ostravě nyní létá rakouská Helikopter Air Transport a v Olomouci ATE.

Čtěte také: Stropnický: Armáda by mohla u letecké záchranné služby zůstat



Na většině základen nepřineslo střídání potíže. Třeba přechod letecké záchranné služby pro Kraj Vysočina na vrtulník EC 135 firmy Helikopter Air Transport místo stroje BELL 427 společnosti Alfa-Helicopter, která ke konci loňského roku ukončila činnost, byl podle ředitelky krajské záchranné služby Vladislavy Filové bezproblémový. Navíc piloti nemuseli předem nalétávat trasy v regionu, neboť je důvěrně znají. V týmu zůstali původní piloti nebo piloti z okolních základen a stejný je i zdravotnický personál.

Provoz služby z brněnské základny pro Jihomoravský a Zlínský kraj převzala policie. Pro pacienty se podle Rudolfa Zvolánka, který je pověřený vedením jihomoravské letecké záchranné služby, nic nezmění. Služba bude používat stejný typ vrtulníku jako dříve. Nově bude mít ale místo jednoho dva piloty. "Můžeme létat 24 hodin denně," řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Na jihu Čech nově provozuje službu armáda, která létá také v Plzeňském a Karlovarském kraji z Plzně. Po změně provozovatele se letecká služba v jižních Čechách přesunula z Plané u Českých Budějovic na letiště v Bechyni. Původní heliport, který kraj nedávno modernizoval, nevyhovuje parametrům armádních vrtulníků. Podle ředitele jihočeské záchranné služby Marka Slabého se tak prodlouží dolet na Šumavu až o deset minut. "Ale jinak musím říci, že armáda udělala všechno pro to, aby to klaplo," řekl. Armádní vrtulník je těžší, ale je podle Paška víceúčelový. Třeba vzlet lehčího stroje by podle něj při nynější námraze a mlze předpisy neumožnily.

V Moravskoslezském kraji, kde nově působí Helikopter Air Transport, se záchranáři obávají nedostatečné secvičenosti. Noví piloti podle ředitele krajské záchranné služby Romana Gřegoře nemají moc zkušeností s transportem pacienta na laně pod vrtulníkem a ještě dostatečně neznají terén regionu.

Záchranáři chtějí co nejdříve provést s piloty společné cvičení. "Celková úroveň secvičenosti se však nedostane na původní velmi vysokou po jednom cvičení. Ztratili jsme několik let společného výcviku," řekl Gřegoř. Spokojený není ani se samotným tendrem, především s tím, že jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Čtěte také: Záchranáři: Pokud to nebude bezpečné, do vrtulníku nesedneme

Stejná kritika zazněla i z Olomouckého kraje. Podle hejtmanství je cena služby jako jediné kritérium pro výběr provozovatele letecké záchranné služby nedostačující. Podle hejtmana Oto Košty (ANO) se služba také po technické stránce vrátila do doby před 25 lety, kdy v kraji začínala. Firma ATE v kraji nasadila 25 let starý vrtulník Agusta A109 K2. "Konkrétní kroky, včetně jednání s ministrem zdravotnictví, chce hejtman Košta uskutečnit během prvního čtvrtletí letošního roku," uvedla mluvčí krajského úřadu Kamila Navrátilová. Mluvčí krajské záchranné služby Zdeněk Hošák ale řekl, že změna provozovatele byla bez problémů.

Výměnu provozovatelů letecké záchranné služby provázely spory ve vládě. Vláda loni dvakrát odložila rozhodnutí o tendru a ministr financí Andrej Babiš (ANO) kritizoval tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) za podle něj pozdní předložení tendru a výši zakázky.