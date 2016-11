Změny v kabinetu chce Sobotka provést po schůzkách s ministry

Stockholm (Švédsko) - Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka bude osobně hovořit se všemi ministry za sociální demokracii a zhodnotit jejich práci.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: DENÍK/Milan Říský

Na základě schůzek, které se mají uskutečnit v příštích dnech, naplánuje změny v kabinetu. Novinářům při návštěvě Stockholmu dnes řekl, že hotov se změnami chce být do 10. prosince, na kdy je naplánováno zasedání širšího vedení sociální demokracie. Obměna kabinetu ze strany ČSSD by podle něj mohla vyvolat i obdobné kroky u koaličních partnerů, KDU-ČSL a hnutí ANO.

Změny nastanou patrně až po sjezdu ČSSD

Se změnami v čele ČSSD, které avizoval v dnes zveřejněném dopise spolustraníkům, počítá na sjezdu. Kongres se uskuteční v polovině března v Brně.

Sobotka zdůraznil, že chce, aby práce kabinetu v posledním roce před volbami byla dynamičtější. Změny by se mohly týkat konkrétních ministrů, ale i jejich týmů. "Je to i příležitost pro naše koaliční partnery, aby se zamysleli, jestli tým, který je reprezentuje ve vládě, je to nejlepší, co mají k dispozici," uvedl.