Zmizel farář. Velká záhada už trvá týdny

Humpolec – Humpolecký kněz Marek Marcel Šavel se před šestadvaceti dny ztratil. Zmizení pětačtyřicetiletého duchovního je čím dál větší záhadou s bizarními prvky.

Ilustrační foto.Foto: Ludmila Orvošová

Policie po Marku Šavelovi pátrá od středy 2. listopadu. První horká stopa je zavedla na břeh přehrady Trnávka u Červené Řečice na Pelhřimovsku, kde se našlo osobní auto faráře a jeho věci. Vše nasvědčovalo tomu, že si kněz šel zaplavat a utopil se. Jenže následná několikadenní pátrací akce na vodě i na souši nepřinesla žádný výsledek. „Vůbec to nechápu. Byl v pohodě a vysmátý jako vždy. Znám ho osmnáct let, proto si myslím, že kdyby měl nějaké problémy, tak by se svěřil," zmínil farářův nejbližší spolupracovník a přítel Peter Kušnír.

Podle něj neměl kněz žádné finanční ani jiné problémy. Stále častěji se ale objevují spekulace o nestandardním chování k nezletilým dětem. Jenomže policie v tomto směru zarytě mlčí a odmítá potvrdit či vyvrátit, zda faráře Šavela z něčeho podezřívala.

„Po osobě, na kterou se dotazujete, stále intenzivně pátráme," vyjádřil se mluvčí vysočinského policejního ředitelství v Jihlavě David Linhart.

(rm)