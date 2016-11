Znalec o vraždě v arboretu: Genetické vzorky z pochvy ukazují na Šafránka

Brno – Nejméně čtrnáct centimetrů musela mít čepel, která způsobila smrtící rány čtyřiadvacetileté studentce Kateřině. Zemřela letos 8. března a její tělo našli lidé v arboretu Mendelovy univerzity. Obžalobě z vraždy čelí před Krajským soudem v Brně její bývalý přítel Radúz Šafránek. Hrozí mu patnáct až dvacet let vězení nebo až výjimečný trest. Soud v úterý vyslechl znalce z oblasti soudního lékařství a genetiky.

Podle řady ran na Kateřininých rukou je jasné, že se oběť snažila bránit. „Domnívám se, že se i snažila uprchnout," poznamenal soudní znalec Martin Šindler. Při pitvě odborníci napočítali pětadvacet ran převážně na hlavě. Útočník ale zasáhl také trup, stehna, břicho a ruce.

Jako příčinu smrti stanovili bodnutí do obličeje, která pronikla tak hluboko dovnitř, že zasáhla mozkový kmen. Poté už se oběť velmi pravděpodobně nemohla hýbat. „Pachatel útočil na hlavu s velkou intenzitou," řekl soudní znalec v oboru zdravotnictví Miroslav Ďatko.

Nejdelší rána měla čtrnáct centimetrů. Podle odborníků proto musela mít zbraň, která zranění způsobila, alespoň čtrnáct centimetrů dlouhou čepel. Na místě policie našla pochvu vojenského nože s čepelí podobné délky. „Genetické stopy zevnitř pochvy ukazují na Šafránka. Jiní lidé jsou vyloučeni," sdělil policejní expert. Vzorky odebrané z pod nehtů zavražděné, ale na nikoho neukazují.

Odborníci se zabývali také zraněními Šafránka, který měl škrábance, podlitiny a ránu v obličeji. Vysvětlil to tak, že se poškrábal při vyhazování ostříhaných větví do popelnice. Jistý si ale nebyl. „Mohlo se mi to stát při túře na Kraví Hoře, byla tma," prohlásil obžalovaný.

„Opravdu chcete tvrdit, že jste si nevšiml zranění ve svém obličeji?" zeptal se soudce Petr Jirsa. Šafránek podle svého tvrzení v arboretu vůbec nebyl a trvá na své nevině. Podle jeho obhájkyně je trestní řízení od začátku vedeno tendenčně s cílem dokázat, že vrahem byl její klient. „Nikdo nehledal variantu, že by to mohl spáchat někdo jiný," argumentovala advokátka llona Pokorná. Proto chce další důkazy, jako jsou kamerové záznamy z lávky do arboreta po celý den vraždy a prověření telekomunikace oběti s dalšími lidmi.

Podle rodiny zavražděné si šla Kateřina do botanické zahrady s obžalovaným promluvit o důvodech několik měsíců starého rozchodu. Rodina oběti po Šafránkovi požaduje téměř čtyřmilionové odškodnění.

Podle plánu měla v úterý vypovídat také odbornice z oblasti antropologie, která se ale k soudu nedostavila. Soudce proto jednání odročil na 28. listopadu a rozsudek chce vynést o den později.