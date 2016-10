Znárodnění majetku Bakaly, jak chce Úsvit, u vlády zřejmě narazí

Praha – Pro rozpor s principy demokratického státu vláda zřejmě odmítne návrh opozičního Úsvitu na znárodnění majetku miliardáře Zdeňka Bakaly. Ministři podle předběžného stanoviska pro pondělní schůzi kabinetu uvedou, že návrh zákona představuje „flagrantní porušení zásady rovnosti a zákazu svévole při uplatňování státní moci".

Zdeněk BakalaFoto: Deník/Martin Divíšek

S předlohou přišla před senátními volbami kandidátka Úsvitu v Ostravě Alena Vitásková. Skončila už v prvním kole volebního klání. O návrhu rozhodnou zákonodárci, tedy pokud se k němu do konce volebního období podobně jako i některých dalším opozičním předlohám vůbec dostanou.

„Návrhy zákonů ani jiných právních předpisů by podle přesvědčení vlády neměly plnit funkci pouhé politické proklamace, ale měly by být návrhem možného řešení pociťované problematiky pohybujícího se v mantinelech ústavního uspořádání," uvedli vládní legislativci v dokumentu pro kabinet. Výtky sepsali celkem v sedmi bodech.

Znárodnění a dražba

Předloha Úsvitu by umožnila podle předkladatelů z řad poslanců Úsvitu znárodnit a později vydražit Bakalovo sídlo na šumavské Modravě, jeho vydavatelství a veškeré movité věci, aby byla zachráněna aspoň část majetku, kterou nevyvedl do zahraničí. „Účelem zákona je zmírnit křivdy a důsledky trestných činů, ke kterým došlo na základě pletich dne 16. září 2004 při privatizaci podílu České republiky na podniku Ostravsko-karvinské doly," stojí v návrhu zákona.

Na Česko, konkrétně na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, by měl přejít podle předlohy majetek, který Bakala v tuzemsku vlastnil k začátku letošního roku. Konkrétně by jej vymezil Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj v Ostravě. Vláda k tomu poznamená, že předloha by případně znárodnila bez náhrady i majetek jiných lidí, pokud by jej v minulých měsících od Bakaly v dobré víře koupili.

Předloha Úsvitu sice náhradu za znárodněný majetek ve výši tržní ceny předpokládá, ale jen formálně. Nárok by se totiž podle návrhu započetl „na bezdůvodné obohacení Zdeňka Bakaly při privatizaci podílu České republiky na podniku Ostravsko-karvinské doly, včetně ušlého zisku České republiky".

Bakala do letošního února spoluvlastnil společnost New World Resources (NWR), majitele černouhelné firmy OKD, která dluží přes 17 miliard korun a v květnu podala na sebe insolvenční návrh. Firma nedokáže splácet závazky a její majetek nedosahuje ani hodnoty sedmi miliard korun. Obyvatele kraje Bakala popudil také prodejem více než 43.000 bývalých bytů OKD.