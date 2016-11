Znásilnění v nemocnici. Jak se cizinec  dostal do Čech? Okamura obviňuje Sobotku

Násilný trestný čin a následná vazba, to je běžný postup. Neobvyklá na případu je jeho mezihra v Poslanecké sněmovně. Obviněn ze znásilnění je totiž migrant, spor mezi poslancem Okamurou a vládou se vede o to, je-li u nás legálně, jak sdělil soud.

Té noci koncem října se z dětského oddělení pražské nemocnice Na Bulovce ozval ženský křik. Afghánec, který zde byl společně s nezletilým pacientem ubytován jako doprovod, znásilnil zdravotní sestru.

„Personál je zvyklý, že občas pacient špatně snáší svůj stav a je agresivní. Většinou jde ale o verbální útoky, vulgarismy, výhrůžky a někdy dojde i na ránu. Sexuální útok je ale ve zdravotnickém zařízení krajně neobvyklá forma agresivity," řekl Deníku mluvčí nemocnice Martin Šalek. Pražský soud násilníka poslal do vazby. Jeho mluvčí pak sdělil, že se jedná o člověka, který se do Česka dostal díky imigračnímu programu. Poslanec Tomio Okamura (SPD) proto při interpelacích premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) položil dotaz, jak se cizinec do Česka vlastně dostal.

Hra se slovíčky

„Já jsem ověřoval, zda v tomto případě šlo o program, který byl schválen v souvislosti s řešením migrační krize v rámci tzv. relokace. O tento program nešlo," odpověděl premiér. Jenže podle Okamury je taková odpověď zavádějící. „On odpověděl velice chytře, je to hra se slovy. Záměrně mluví o relokačním programu, tedy o kvótách EU, které vyvolaly odpor veřejnosti a na které vláda přesto kývla. Já jsem se ale ptal na všechny programy. I na ty, které s kvótami nijak nesouvisejí," řekl Deníku Okamura. Stejný postup při odpovědi pak podle něj použil i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

„Žádný Afghánec se na území České republiky v rámci kvót nenachází," sdělil ministr. Podle Okamury lze z těchto reakcí dovozovat, že se Afghánec v Česku ocitl díky imigračním programům, které vláda schválila mimo tlak Bruselu.

„Premiéra Sobotku tak lze kvůli podpoře migrace pokládat za spolupachatele trestného činu, k němuž v nemocnici Na Bulovce došlo," nenechal si ujít příležitost strefit se do premiéra Okamura.

Jak se Afghánec do Česka dostal, se veřejnost navzdory poslanecké interpelaci v brzké době nejspíš nedozví. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělovat jakékoliv bližší informace," sdělilo Deníku tiskové oddělení ministerstva vnitra. Poskytnout by je alespoň mělo Sobotkovi. „Obrátím se na ministra vnitra a požádám o sdělení, jaká byla identita toho člověka a jaký je jeho status tady v České republice," slíbil Okamurovi premiér.

Nakažení uprchlíci? Obavy nejsou namístě

Co nám do Česka všechno zavlečou? Nejen že počet migrantů je stále mizivý. Není ani příliš důvodů se bát, že bychom od nich mohli chytit nějakou nebezpečnou chorobu.

Uprchlická krize a strach z nově příchozích cizinců se netýká pouze hrozby terorismu či propagace islámu. Lidé se obávají i nemocí, které k nám migranti mohou zavléct. Přehnané obavy ale nejsou namístě. „Přicházející sice nebývají v dobrém zdravotním stavu, ale jejich onemocnění nejsou závažná. Infekční nebo parazitární onemocnění bylo za poslední dva roky diagnostikováno jen u necelých tří procent migrantů," uvedla na konferenci Zdravotnictví 2017 hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Za 21 měsíců prošlo detenčními zařízeními ministerstva vnitra 4662 uprchlíků. Infekce či výskyt parazitů se prokázal jen u 138 z nich. „Migrace neznamená větší hrozbu pro veřejné zdraví než mezinárodní cestování. Není to samozřejmě úplně bez rizika, vždy se může stát, že se objeví nějaké závažné onemocnění, ale v současné migrační vlně je riziko nízké," řekla Deníku Gottvaldová. Nejčastější zavlečenou chorobou je syfilis. Ten se k nám ale nedostává z Afriky nebo z míst, kde se bojuje, přinášejí si ho zejména lidé, kteří pocházejí ze států bývalého Sovětského svazu či Kuby. Migranti z Blízkého východu nejčastěji přicházejí zavšivení, se svrabem a salmonelou, tedy nemocemi, které jsou průvodními znaky náročnosti cesty. „Nová infekce nebo nemoc, které bychom se měli obávat či kterou bychom tady neznali, se neobjevila," zdůraznila hygienička.

Každý zachycený migrant prochází v ČR podrobnou prohlídkou. „Pokud by se přesto nějaká závažná infekce vyskytla, jsou pacienti až do vyléčení umístěni do karantény," vysvětlil způsob kontroly uprchlíků mluvčí Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Kiril Christov.

Očkování? Dobrovolné

Také očkování příchozích cizinců mají na starosti zdravotnická zařízení ministerstva vnitra. Informace, jestli už byli očkováni a v jakém rozsahu, se ale získávají velmi obtížně. Věrohodnost jejich tvrzení lze jen těžko ověřit. „Zavlečení nemocí z jiných území není nereálné. Musíme být připraveni i na případy, které tady nikdy nebyly. Proočkovanost je u řady příchozích opravdu mizivá," řekl k tomu předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. I z těchto důvodů se k migrantům přistupuje jako k neočkovaným. Na klienty Správy uprchlických zařízení se podle Christova vztahuje stejné pojištění jako na pojištěnce VZP. „Očkování proto probíhá jako u Čechů a je dobrovolné," uvedl.

Podle Evy Gottvaldové bývají migranti na začátku své cesty obvykle v dobré kondici, prožité útrapy, násilí či dokonce mučení na nich přesto zanechá stopy. Během namáhavé a vyčerpávající cesty jim navíc chybějí hygienické prostředky. Po příjezdu se na jejich zdraví podepisují životní podmínky v táborech či shromažďovacích centrech, někdy i obtížný přístup ke zdravotní péči, ale také odlišné kulturní normy.

Vlivem válečných konfliktů opustilo v roce 2015 svůj domov 65 milionů osob po celém světě. Podle zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ale pouze 21 milionů z nich tvoří uprchlíci, kteří se vydali na cestu za lepším životem.

Nemocní migranti

Infekční a parazitární onemocnění (období od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2016)

Diagnóza Nemocní Syfilis 42 Zavšivení 27 Salmonelóza 18 Svrab 18 Kampylobakterióza* 7 Plané neštovice 5 HIV+ 5 Žloutenka typu B 5 Tuberkulóza plic 3 Kapavka 1 Žloutenka C + D 1 Roup dětský 1 Žloutenka typu C 1 Spála 1



* nemoc připomínající salmonelózu

Zdroj: MV ČR

