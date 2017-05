Zneužití osobních dat? Pokuta půl miliardy

Lidé budou moci snáze požadovat vymazání informací, které by je poškodily. Za rok jim to umožní nové nařízení EU.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Jméno, příjmení, datum narození i čísla účtů. Ohrožení citlivých údajů více než milionu klientů T-Mobilu loni zjistil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Uložil mu pokutu 3,6 milionu korun.

Před deseti lety starosta obce Vyskytné nad Jihlavou předal kopie petičních listin s osobními údaji signatářů společnosti, která v ní provozovala skládku. Firma je pak začala zastrašovat.

Takovým případům by mělo zabránit obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které v zemích EU začne platit za rok v květnu.

Správcům dat – firmám i veřejným institucím včetně škol – povolí údaje zpracovávat a uchovávat jen po nutnou dobu. Předají-li je bez souhlasu toho, koho se týkají, někomu dalšímu, budou čelit sankcím. Velkým firmám bude hrozit pokuta až do výše 20 milionů eur, tedy asi 532 milionů korun.

Pravidla se dotknou práv každého občana. „Třeba rodiče mohou zjistit, že se s daty o jejich dětech nebo o nich samotných nakládá nedobře, nebo je někde zveřejněna informace, která je poškozuje. Chceme, aby v takovém případě měli právo požádat, aby se to z internetu stáhlo," řekla Deníku evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová.

Firmy a úřady, které s daty pracují ve větší míře, si budou muset zjednat profesionála zvaného pověřenec. Může to být jejich zaměstnanec nebo smluvní spolupracovník vázaný tajemstvím, který bude kontrolovat dodržování pravidel uchovávání dat.

„Neznamená to ale, že by si všichni museli najímat armádu expertů," řekl Deníku mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták. Jeden pověřenec se bude moci starat o více obcí nebo škol. „Subjekty, které si dosud plnily povinnosti vyplývající například z platného kybernetického zákona, už tu věc mají do značné míry podchycenou," prohlásil.

„Obce budou potřebovat vědět, jak v informačních systémech data třídit a uchovávat. Musí se vyřešit šifrování dat i otázka přenositelnosti osobních údajů," rozporuje mluvčí Svazu měst a obcí Štěpánka Filipová.

„V některých společnostech bude kromě organizačních i právních kroků potřeba i změna celého IT systému či datové architektury a rok, který na to teď mají, je nezbytné minimum," doplňuje členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy Milena Jabůrková.

Jourová před zavedením změn uspořádá informační kampaň. Lidé by si tak měli nebezpečí zneužití osobních dat stále připomínat. „Musíme sice vyplňovat dotazníky a dávat v nich data, ale také musíme vědět, co s nimi bude dělat ten, kdo si o ně říká," vysvětlila. „Zároveň ale nechci z lidí dělat paranoidní neurotiky, kteří by se báli dotazník vyplnit," řekla.

„Současná právní úprava vychází ze směrnice, která byla přijata v roce 1995. Bylo to tedy tři roky poté, co byl do Česka vůbec zaveden internet," připomněl vládní koordinátor digitální agendy Ondřej Malý.