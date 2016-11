Zničená kanalizace, voda v domech. Prackovice trápí D8

Prackovice (Litoměřicko) – Již 6 let se vedení Prackovic snaží řešit problém s vodou, který vznikl po započetí stavby dálnice D8. Oblast okolo Prackovic je protkaná sítí spodních vod, která dříve nepředstavovala velký problém.

STAROSTKA Prackovic ukazuje, co vše jim stavba dálnice způsobila. Foto: Deník/Karel Pech

„Stavbou dálnice se proudy spodní vody změnily a ta pak vyvěrala například uprostřed cesty nebo u někoho na zahradě," vysvětlila starostka obce Andrea Svobodová Křešová. Tento problém ale zdaleka není ten největší.

„Na problémy, které stavba dálnice může naší obci přinést, jsem upozorňovala delší dobu. Když došlo k sesuvu půdy v roce 2013, říkala jsem si, že na nás bude brán větší ohled, protože to, co se děje nahoře na stavbě, se projeví i dole v obci. Moje představa ale byla mylná, Prackovice nikoho nezajímají," stěžuje si Křešová.



Postupem času tak v obci došlo k porušení kanalizace, silnic, čističky odpadních vod, zahrad a dokonce i několika domů. Největším problémem je ale čistička, její oprava je nezbytná. Obec má do roku 2017 udělenu výjimku, která jí povoluje znečištěnou vodu vypouštět do Labe, do té doby je ale nutné vystavět novou, odolnější nádrž. Tuhé odpady jsou v současné době odčerpávány a odváženy.



Kromě čističky došlo také k porušení kanalizace a vodovodu. Veškerá dešťová voda ze stavby byla sváděna do kanalizace obce, ta ale na takový objem nebyla dimenzovaná.

„Nikdo se nás na nic neptal a najednou jsme měli kanalizaci plnou vody. Problém je také s pitnou vodou, zatímco dříve jsme ji odebírali z vlastního zdroje, nyní ji máme přivedenou z jiného zdroje, což občané příliš nevítají," doplnila ještě Křešová.

Zástupci obce volají o pomoc na všechny strany, moc úspěchů ale nesklízejí. Všichni od nich dávají ruce pryč. Pojišťovna vzniklé škody odmítá zaplatit, obec tak čeká na vypsání vhodného dotačního titulu, aby mohla opravit alespoň to nejnutnější. Je ale jasné, že na obnovu poničené obce bude potřebná nemalá suma.

„Od začátku je celý problém v komunikaci. Kdyby za námi někdo přišel a sdělil nám, že hodlají dešťovou vodu vést naší kanalizací, jistě bychom našli lepší řešení a celá věc nemusela dojít tak daleko. Bohužel se s námi nikdo nebaví," uzavřela Křešová.