Zoo Praha se raduje z gepardích paterčat. Návštěvníci je uvidí v polovině srpna

Z pětice malých gepardů se raduje Zoo Praha. Mláďata se narodila v polovině května a mají se čile k světu. Jsou to tři samečci a dvě samičky. Návštěvníci se na ně mohou těšit v polovině srpna, kdy by měli být podle plánu přemístěni spolu s matkou Savannah do výběhu u pavilonu šelem.

Gepardí koťata se narodila 15. května a po téměř měsíci váží mezi 1,1 až 1,75 kg. Matkou geparďat je šestiletá samice Savannah, která pochází ze zoo v Colchesteru. Jde u ní o druhý odchovávaný vrh. ČTĚTE TAKÉ: Pražská zoo představila nový pavilon pand a ledních medvědů Návštěvníci mláďata uvidí v polovině srpna Otcem mláďat je pětiletý samec Ben z dánského Ebeltoftu. „Čtyři mláďata jsou pěkní cvalíci a jedno je drobnější, ale věříme, že v nejbližších dnech či týdnech vše dožene," říká Pavel Brandl, kurátor savců, který na nové přírůstky dohlíží. Zoo Praha se tak dočkala přírůstků u gepardů po 2,5 letech. „Návštěvníci pětici uvidí v polovině srpna. Do té doby budou mláďata spolu s matkou v klidu v zázemí," doplňuje Pavel Brandl. Pražská zoologická zahrada chová gepardy od roku 1933 a prvních mláďat se dočkala už v roce 1972. Od té doby se jich v Zoo Praha narodilo 64 a to včetně květnových paterčat.

Autor: Redakce