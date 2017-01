Zoo Praha zve na „nalezeniny" gorily Kamby a výstavu fotografií

AKTUALIZOVÁNO

Brno – Lužánky by už brzy mohly přijít o titul největšího brněnského parku. Jak už Brněnský deník Rovnost dřív informoval, o prvenství ho může připravit bývalé odkaliště Hády. Park, který by tam dělníci mohli začít stavět už letos na podzim, by se měl rozkládat na ploše jedenadvaceti hektarů. Lužánecký park má přitom o hektar méně.