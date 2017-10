Zpětné bonusy? Jedou v nich všechny nemocnice v Česku

/ROZHOVOR/ Ve středu ráno zasahovala policie v nemocnici v Litomyšli. Důvodem mají být takzvané zpětné bonusy, které získávají špitály za nákup zdravotnického materiálu a léčiv. Tyto peníze si nechávají, ačkoli podle pražského státního zástupce Zdeňka Matuly je otázkou, zda by je neměly vracet pojišťovnám, neboť kritici tvrdí, že jde vlastně o podvod na pojišťovny.

Podle Miroslava Procházky, předsedy představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, jsou bonusy běžnou praxí a týkají se v podstatě všech českých nemocnic, tedy i těch krajských.

Jak to se zpětnými bonusy funguje v krajských nemocnicích?

Naše nemocnice realizují takzvané centrální nákupy, aby na bonus dosáhly. Dopředu však nevíme, kolik odebereme a jaký bonus nakonec dostaneme. Jde o to, že by některé - hlavně menší nemocnice - neměly šanci bonus získat, a proto se sdružují. To má pro ně význam. Pokud by však bonusy měly vracet zdravotním pojišťovnám, přestane to pro ně být výhodné a nebudou se snažit na ně dosáhnout. Tohle je základní princip. Nefunguje to tak jen ve zdravotnictví, ale i jinde.

Budete v souvislosti se zásahem v Litomyšli přijímat nové stanovisko, co se bonusů týká?

Ne, už nyní aktivně spolupracujeme s pojišťovnami, prověřuje se vykazování cen, nikdo nemá zájem porušovat zákon. Pokud budou zřejmá pravidla, kdo má ušetřit, a půjde se úplně do detailu, budu rád. Nedovedu si však představit, že by teď někdo přišel a řekl, že to bylo nelegální, a jak by se s tím zpětně vyrovnalo kolem 150 českých nemocnic. To by nešlo. Jde o obchodní praktiku, která funguje roky. Pokud někdo přijde a řekne, že se to v budoucnosti změní a bonusy se budou vracet pojišťovnám, usilovat o ně nebudeme. Vypořádáme se s tím, ale tyto peníze by v nemocnicích pochopitelně chyběly.

Je nelegální, že si nemocnice bonusy nechávají?

Tato problematika není jednoduchá, protože přesně nevíme, jak se k ní postavit. Rozhodně v ní však nespatřuji nic nelegálního. Jsem toho názoru, že je to standardní obchodní metoda a běžná praxe. Zpětné bonusy se týkají hlavně nákupu materiálu a léčiv. Pokud se překročí určitý objem tohoto zboží, firmy snižují cenu o několik procent. A teď je otázka, co s těmito penězi. Nyní se vracejí nemocnicím, a ty je používají například na platy, úklid a další záležitosti. Je potřeba upřesnit, že existuje nemalá skupina léčiv, které nemocnice nakupují nad maximální cenou stanovenou zdravotní pojišťovnou, a nevím o případu, kdy by pojišťovna měla zájem tento rozdíl uhradit.

Co říkáte na zásah v Litomyšli?

Překvapuje mě, že přišel v malé nemocnici, když největší obraty zpětných bonusů jsou ve velkých nemocnicích. Pokud si někdo myslí, že došlo k trestnému činu, je dobře, že to nahlásil. Jsem ale přesvědčen, že nemocnice, které si bonusy nechávají, nepostupují proti legislativě.

Je možné bonusy nějak zneužít?

Moje hodně hrubá a subjektivní úvaha je, že by čistě teoreticky mohlo někdy dojít k tomu, že zpětný bonus nejde do nemocnice, ale k nějaké třetí osobě. To asi může nastat, a to by bylo samozřejmě špatně. Neříkám, že to v Litomyšli bylo kvůli tomu. Dokud není zřejmé, co se děje, co se vyšetřuje, není možné k tomu zaujímat stanovisko. Připadá mi to trochu jako vyšetřování pro vyšetřování. Pokud potřebují vyšetřovatelé vysvětlit, jak tato praxe funguje, měli se zeptat odborníků v nemocnicích.

Proč zrovna Litomyšl?

V Litomyšlské nemocnici zasahovali detektivové ve středu ráno. Důvodem jsou podle pardubického hejtmana zpětné bonusy při nákupech zdravotnického materiálu. Dochází k prověřování nákupu zdravotnického materiálu a léčiv za období 2008 až 2014. Pokud se totiž jedná skutečně o bonusy, tak podle odborníků není tato praxe nijak ojedinělá, ale je standardem v nemocnicích v celém Česku.