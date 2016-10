Senát chce zpřísnění zákona o střetu zájmů až od září 2017

Praha - Zpřísnění zákona o střetu zájmů, které má omezit podnikání členů vlády, má podle Senátu nabýt účinnosti až od září příštího roku, nikoliv od ledna. Přísnější pravidla by i tak měla začít platit ještě před volbami do Sněmovny. Horní komora to dnes schválila výraznou většinou 61 z 69 přítomných senátorů. S úpravou souhlasil za předkladatele i ministr Jiří Dienstbier (ČSSD). Novelu nyní znovu musí posoudit Sněmovna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Racek Attila

Novela má mimo jiné nově zakázat firmám člena vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Senátoři odmítli návrh šéfky senátorů ANO Zdeňky Hamousové, aby se toto ustanovení nevztahovalo na členy vlády, kteří firmy vlastnili před nástupem do funkce, tedy na šéfa ANO, vicepremiéra a majitele Agrofertu Andreje Babiše. Pro úpravu bylo sedm senátorů převážně z klubu ANO. Nová pravidla rovněž zabrání budoucím členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk, což se také týká Babiše. Senátor Libor Michálek (za Piráty) neúspěšně navrhoval, aby člen vlády nemohl vlastnictví médií převést do svěřeneckého fondu nebo na osoby blízké. Pro tuto úpravu bylo jen 12 senátorů. Novelu senátoři doporučili provázat s nedávno přijatými zákony o elektronických transakcích a o politických stranách, což poslanci ještě udělat nemohli. Sněmovna původní novelu schválila více než ústavní většinou. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že normu pravděpodobně nebude vetovat, byť by zákony neměly být přijímány proti jednomu člověku.

Autor: ČTK