Zpřísní se držení biologických látek a toxinů? Výbor dal návrhu zelenou

Sněmovní hospodářský výbor doporučil schválit beze změny vládní návrh, který zpřísňuje podmínky pro držení biologických látek a toxinů zneužitelných k výrobě zbraní. Stojí to v usnesení, které výbor přijal tento týden.

Obálka s bílým práškemFoto: Shutterstock

Novela zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem biologických a toxinových zbraní se tak po 15 letech zřejmě dočká zpřísnění. Předloha například doplňuje dosud chybějící požadavky na zabezpečení příslušných biologických látek a toxinů proti odcizení a možnému zneužití.

Zákon navazuje na mezinárodní úmluvu o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických a toxinových zbraní a o jejich zničení, která vstoupila v platnost v roce 1975. Vláda uvádí, že jeho platné znění dostatečně neodráží současné mezinárodní požadavky na zabezpečení biologických látek a toxinů proti krádeži a možnému zneužití, tzv. biosecurity. Zákon také nesplňuje požadavek rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 2004 a nezakazuje financování činností směřujících k vývoji, výrobě nebo získávání biologických a toxinových zbraní.

Změna zákona má také snížit administrativní zátěž všech dotčených subjektů tím, že ruší deklaraci plánovaných činností. Zjednodušuje také nakládání s vakcínami a diagnostickými sadami obsahujícími vysoce rizikové biologické účinné látky.

Nakládat s takovýmito látkami smí podle zákona pouze držitel povolení, které vydává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nově se do zákona vkládá povinnost držitelů povolení chránit tyto látky a příslušná zařízení před ztrátou, krádeží nebo zneužitím, a to zejména technickými opatřeními nebo ostrahou. Držitel bude muset také zajistit, aby do místností s těmito materiály směly vstoupit jen určené osoby a povede jejich aktuální seznam.