Zřejmě se uvolnily šrouby, říká revizní technik o rentgenu, který zabil ženu

Rentgenový přístroj, který usmrtil osmdesátiletou pacientku v ústecké Masarykově nemocnici, měl údajně podle zdroje z ústecké Masarykovy nemocnice technické problémy už delší dobu.

Rentgen - ilustrační fotoFoto: Deník / Maruš Vilém

„Zdravotnický personál si na přístroj od doby, co ho do nemocnice dali, stěžoval. Byl poruchový,“ uvedl Ústeckému deníku zdroj blízký nemocnici.

Výrobcem přístroje Vision C je společnost Visaris ze Srbska. Do ústecké nemocnice ho dodala královehradecká firma FOMA před zhruba 2,5 lety. „K věci budeme vydávat tiskovou zprávu,“ uvedl ředitel společnosti Jasmín Draganovič.

Pod rentgenem našla ve čtvrtek smrt seniorka, která se v nemocnici léčila s vážným onemocněním plic. Při běžném rentgenovém vyšetření plic se ze stropu z přístroje ulomila těžká hlavice a spadla pacientce přímo na hrudník. I přes okamžitou pomoc zdravotníků na těžká zranění zemřela.

Vedení nemocnice se už setkalo s příbuznými zemřelé ženy. „Všechno se to valí na to, že šlo o technickou závadu. Dokud policie neuzavře vyšetřování, nejde říct, jestli selhal lidský faktor nebo jestli šlo o poruchu přístroje. Život tchýni to ale nikdo nevrátí,“ řekl FTV Prima zeť zemřelé ženy.

Pochybení personálu či podcenění technických kontrol nemocnice odmítá. Přístroj v červnu letošního roku prošel bezpečnostně technickou kontrolou. Potvrzení platilo na půl roku, tedy až do 21. prosince 2017. Proč se neštěstí stalo, tak zatím stále zůstává záhadou.

ZASTAVENÝ PROVOZ

Podle názoru revizního technika Oldřicha Zoubka muselo dojít k vadě materiálu. „Prasknul buď nosník nebo se uvolnily šrouby. Moc jiných variant než technická závada asi není,“ myslí si Zoubek. K zanedbání tak mohlo dojít už přímo ve výrobě.

Primář radiodiagnostického oddělení okamžitě zastavil na pracovišti provoz, radiodiagnostická místnost je zapečetěná. Případ šetří ústečtí kriminalisté. Nemocnice uvedla, že už nebude používat ani druhý rentgen od stejného výrobce, který v Masarykově nemocnici mají.

Podle informací Ústeckého deníku nejde o ojedinělý případ. K obdobné situaci, kdy se u rentgenového přístroje uvolnilo ozubení, a část rentgenu spadla, se odehrála před lety také v jedné z pražských nemocnic. Naštěstí v době nehody nebyl pod rentgenem žádný pacient.

Například v Lužické nemocnici a poliklinice v Rumburku používají zatím jen stojanový rentgen. „Ten necháváme podle všech předpisů a požadavků kontrolovat. Jako záložní budujeme také závěsný rentgen. Budu klást velký důraz na to, aby firma zaručila maximální bezpečnost našich pacientů,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Dubravec.