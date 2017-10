Zrušení memoranda o lithiu chtějí ANO, KSČM a SPD

Hnutí ANO, komunisté a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury chtějí zrušení memoranda o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings (EMH), které podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Těžbou lithia se budou ve středu zabývat vláda i senát, v pondělí pak mimořádně zasedne Sněmovna. Podle Havlíčka je kauza zpolitizovaná předsedou ANO Andrejem Babišem a KSČM. Vládní KDU-ČSL žádá od ministrů ANO a ČSSD okamžité vysvětlení.

Babiš považuje plánované středeční jednání Senátu, v němž má převahu ČSSD, za šaškárnu. Nedávno uzavřená dohoda je podle něj poukázkou na výpalné, za kterou stojí lidé spojení s finančníkem Zdeňkem Bakalou. "(Vicepremiér Richard) Brabec (ANO) musí vyzvat vládu, aby to zrušila, aby udělala analýzu a najala právníka," řekl dnes. Memorandum označil za megatunel, který může skončit miliardami v případné prohrané arbitráži.

Havlíček ale dnes na briefingu v Brně uvedl, že Babiš jako trestně stíhaný politik potřebuje před volbami zakrýt své problémy. Dodal, že on sám se snaží maximálně zapojit stát do připravované těžby a zajistit, aby se vytěžená ruda zpracovala v Česku ideálně do finálního výrobku. Do procesu by se podle něj mohl zapojit i státní podnik Diamo. Brabec ale nedávno upozornil, že Diamo nikdy zájem o licenci k těžbě nemělo.

Vedle Babiše chce memorandum zrušit také KSČM. Přesné znění návrhu strana teprve zpracovává. Předloží ho v pondělí na jednání Sněmovny, které se uskuteční na její popud. Podle komunistů nepatří lithium do cizích rukou a mělo by zůstat státu. Předseda komunistů Vojtěch Filip míní, že je memorandum protiústavní. Je to podle něj věc, která svědčí o tom, že se někdo pokouší okrást deset milionů občanů a udělat výhodu pro možná deset lidí v této zemi.

SPD pokládá memorandum za poškození zájmů České republiky a za "faktickou loupež jejího nerostného bohatství". Vláda by podle předsedy hnutí Tomia Okamury měla platnost memoranda odvolat. SPD požaduje zákon, podle kterého by těžbu a zpracování kovu zajistila státní organizace. Zisk by odváděla do státního rozpočtu.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek očekává, že kabinet bude o těžbě lithia ve středu jednat. Vláda podle něho o lithiu nerozhodovala, dosavadní kroky byly v pravomoci ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a obchodu. "Věřím, že kolegové Brabec a Havlíček podají veřejnosti vysvětlení místo toho, aby se před volbami ANO a ČSSD navzájem napadaly a říkaly si, kdo je větší padouch. Je potřeba věcnost," řekl. KDU-ČSL je pro zvýšení poplatků za těžbu. Chtěla by také změnu horního zákona tak, aby stát mohl určit strategické suroviny, u nichž by licence na těžbu náležela výhradně státu.

V ložisku na Cínovci leží podle současných informací tři procenta světových zdrojů lithia a podobně velké ložisko je v Evropě už jen jedno. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín. Lithium se využívá mimo jiné při výrobě baterií.

Těžbě dalších kovů v ložiscích lithia, konkrétně rubidia a cesia, zamezují vysoko stanovené sazby úhrad z vydobytých nerostů, které by případný těžař musel platit státu. Dnes to řekl vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby (ČGS) Jaromír Starý. Nařízení vlády nyní počítá s úhradou 10 692 korun z tuny lithia. V případě rubidia a cesia by těžařská firma odváděla státu úhradu nikoliv z tuny vytěženého kovu, ale z kilogramu. U rubidia je sazba stanovena na 114 103 korun za kilogram, u cesia dokonce na 160 782 korun za kilogram. Podle Starého je výše sazeb u těchto prvků nesmyslná a zcela nepochopitelná.