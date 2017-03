Povinná matematika pro všechny? Senátor Růžička: Žáci mají mít právo volby

Gymnázium Jana Keplera v Praze 6 je vyhlášená škola, jejíž žáci excelují v matematických a přírodovědných předmětech. Přesto právě jeho ředitel Jiří Růžička (TOP 09) odmítá plošné zavádění maturitní zkoušky z matematiky na gymnáziích a lyceích od roku 2021 a na středních odborných školách o rok později.

„Měli bychom nechat na žácích, aby se sami rozhodli, zda si vyberou cizí jazyk, nebo matematiku. Současný stav je vyhovující a není důvod ho měnit," řekl Deníku senátor Růžička.

Pokud jeho středeční pokus nevyjde, chce podat ústavní stížnost. Zatím získal podporu členů senátního výboru pro vzdělávání. V horní komoře se ale dá očekávat odpor členů ČSSD, neboť ministryně Kateřina Valachová Růžičkovu iniciativu ostře odmítá.

„Z mého pohledu jde o přílepek, který se změnou financování regionálního školství nemá nic společného. Věcně pak nesouhlasím s argumentací pana Růžičky, neboť právě on musí vědět, že matematické dovednosti jsou pro budoucnost naprosto klíčové," uvedla Valachová.

Podle ní nejde o omezování svobody ve vzdělávání, ale o nastolení rovnováhy v triádě čeština, cizí jazyk a matematika. „Minimální standard v těchto předmětech umožní maturantům pohybovat se úspěšně životem, mohou na něm dál stavět," tvrdí ministryně školství.

Za zavedení povinné zkoušky z matematiky u všech maturitních oborů ji chválí i Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Prožíváme 4. průmyslovou revoluci, která bude od našich dětí vyžadovat úplně nové dovednosti. Plošně budou potřebovat dvě základní kompetence, adaptabilitu na nové technologie a logické myšlení. A v něm se bez matematiky neobejdou," uvedl včera 1. viceprezident svazu Jan Rafaj.

Ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze 1 a zároveň předseda Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček si uvědomuje, že povinná matematika nejtvrději dopadne právě na odborné školy: „Naši žáci budou povinně maturovat ze šesti předmětů. Od školního roku 2021/22 na to budeme připraveni. Víme, že z hlediska matematiky je to správná cesta."

Matematice to ublíží

Sám ovšem připouští, že ředitelé některých škol budou hledat cestu ke snížení profilových zkoušek. „Někde to půjde, jinde, třeba na stavebních SOŠ, ne. Na naší škole žákům vycházíme vstříc aspoň v tom, že praktickou zkoušku nemusejí skládat v maturitním termínu, ale mohou si ji rozložit do dlouhodobé praxe," sdělil Zajíček. Ministryně Valachová ujišťuje, že střední odborné školy budou připraveny i na to, že už v roce 2021 budou povinně maturovat z češtiny a cizího jazyka.

Jiří Růžička v dopise senátorům zdůvodňuje svůj návrh i tím, že povinnost maturovat z matematiky tomuto předmětu ublíží: „Školy, mnozí učitelé i žáci budou pragmaticky procvičovat vzorové příklady a skutečná a žádoucí matematická gramotnost bude zatlačena do pozadí. Matematiku musíme učit hodně, dobře a smysluplně tak, jak to 21. století a naše budoucnost vyžaduje. To zajistí pouze kvalitní výuka vedená dobrými učiteli po celou dobu studia."