Zrušenou kladenskou organizaci svazu bojovníků nahradí nový spolek

Kladno - Zrušenou kladenskou okresní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) nahradí nový spolek. Ústřední výbor kladenskou organizaci v úterý zrušil údajně z organizačních důvodů. Ze svazu vyloučená předsedkyně kladenské organizace Gabriela Havlůjová s tím nesouhlasí, podle ní byla důvodem jejího vyloučení i zrušení organizace kritika vedení ČSBS. Ještě letos chce Havlůjová založit spolek, který mimo jiné zaštítí plánované akce. O názvu se bude rozhodovat na listopadové schůzi, řekla tento týden.

DNES UŽ BÝVALÁ PŘEDSEDKYNĚ Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a členka této organizace. Ústřední výbor jí v úterý vyloučil ze svých řad. Potkal ji tak stejný osud jako někdejší piloty RAF v padesátých letech.Foto: Robert Božovský

Pod kladenskou okresní organizaci spadala více než stovka členů z její kladenské a slánské oblasti. Zrušením okresní organizace nezaniklo jejich členství, ale spadají zatím přímo pod ústřední výbor. Řada členů včetně těch nejstarších, kterým je i přes 90 let, chtějí podle Havlůjové vstoupit do připravovaného spolku. "Zatím, co máme reakce, tak nejen stávající kladenští a slánští členové, ale volají i další lidé, kteří nejsou organizovaní," uvedla Havlůjová.

Ve Slaném tak vedle dosavadních 15 členů projevilo zájem o vstup do nového spolku už dalších deset lidí.

Podle Havlůjové naváže nový spolek na aktivity, které nejen v Kladně a okolí dosud fungovaly. Vedle vzpomínkových akcí, spolupráce s pamětníky a pořádání zájezdů na historická místa se v Kladně dlouhodobě zaměřují i na mladší členy, pořádání brigád na obnovování pomníků a podobně. Kromě zvyšování povědomí o historii patří podle Havlůjové k důležitým úkolům i sociální péče o členy.

Se zrušením organizace souvisí i zastavení dotací. Náklady na akce, například nejbližší k výročí vzniku republiky 28. října, převzalo město Kladno. Pomůže tak například s pořízením věnců a podobně.

Ústřední výbor ČSBS na úterním zasedání zrušil kladenskou a jičínskou okresní organizaci svazu. Také vyloučil ze svazu tři členy. Podle Havlůjové je důvodem údajně dehonestace předsedy svazu Jaroslava Vodičky a vedení ČSBS, pomlouvačná kampaň v médiích a dlouhodobá kritika, dle mluvčího ČSBS Vladislava Kučika byly okresní organizace zrušeny z organizačních důvodů a dvě členky svaz vyloučil proto, že soustavně v médiích vystupovaly proti usnesením ČSBS, která jsou pro členy závazná. Další člen byl podle něj vyloučen za "hrubou dehonestaci" delegátů X. sjezdu ČSBS.