Fiala: Zrušíme EET, kontrolní hlášení a další nesmysly

Výjimka z přijetí eura, zrušení EET, nebo reforma EU. To je výběr z bodů volebního programu ODS. Pokud se stranou, která ve volbách cílí na dvojiciferný výsledek, bude chtít někdo uzavřít koalici, nadiktuje si tucet podmínek, aby měla dostatek prostoru pro dohodu. V rozhovoru pro ČTK do uvedl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Tucet podmínek pro jednání o případné vládní spolupráci ODS s ostatními stranami po říjnových volbách, které strana zveřejnila v srpnu, podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy dává dost prostoru pro dohodu. Takzvaná Vyšehradská deklarace podle něj není ani tak podmínkou pro vyjednávání, ale slibem voličům, co vše ODS nepřekročí. O případných partnerech nechce předem spekulovat.

V předvolebním rozhovoru pro ČTK odmítl, že by šlo o body, na které nikdo z ostatních stran nepřistoupí. "Která politická strana by nechtěla aspoň nějaké snížení daní v takovémto růstu, proč bychom se nemohli bavit o EET (elektronická evidence tržeb), když vidíme co to dělá s drobnými podnikateli zvlášť v menších obcích. Proč bychom se nemohli domluvit na výjimce z automatického přijetí eura, s tím mohou souhlasit i strany, které chtějí přijmout euro rychle," vypočítával.

"Třeba s potěšením sleduji, když všichni mluví o tom, že mají růst mzdy, to je téma, které jsme přinesli my, máme na to jiný recept než třeba sociální demokraté, chceme zvýšit mzdy plošně snížením daní a ne jak ČSSD, že si budeme vybírat sociální skupiny a tam budeme zvyšovat mzdy. Ale už tu třeba máme téma, že se mají zvednout mzdy, téma snížení daní má kde kdo, pojďme se bavit o tom, jak to provedeme, já myslím, že tady je spousta věcí, na kterých se dá domluvit," uvedl.

Přednost deklarace vidí v tom, že na rozdíl od jiných stran u ODS všichni vědí, co chce a co bude prosazovat a z čeho neustoupí. "Podíváme se po volbách jak dopadly výsledky a s kým to můžeme dát dohromady," uvedl s tím, že strategii pro případná vyjednávání zatím nechce stanovovat do vyhlášení výsledků voleb.

Strany současné vládní koalice, a to nejen ANO, ale i ČSSD a KDU-ČSL ale viní z toho, že nevyužily ekonomický růst. Kritizuje například malé investice do armády, pomalou výstavbu dálnic. Zmínil, že jako obyvatel Brna jezdí několikrát týdně po rozkopané D1. "To není otázka nepříjemnosti, to má závažné ekonomické dopady na rozvoj naší země, proto říkáme, že je třeba přijmout zákon o liniových stavbách a ve zvláštním režimu postavit klíčové komunikace, jinak se nemůže ČR rozvíjet," uvedl.

Česko se musí podílet na reformě EU



Česko se musí aktivně podílet na reformě Evropské unie a hlavní politické strany by se předtím měly dohodnout na společném zájmu, který budou při reformě prosazovat. Fiala vyzval také k vyjednání z výjimky pro povinného zavedení společné evropské měny v Česku. Euro by podle něj země měla přijmout jedině v případě, že to pro ni bude ekonomicky výhodné. V současné době tomu tak není.

Podle Fialy panuje v EU obecná shoda na tom, že je reforma potřebná. "Teď jde o to, jak ta reforma bude vypadat. Já chci, aby Česká republika byla u té reformy, abychom byli aktivní. Aby se to nerozhodovalo v Berlíně nebo v Paříži a my si počkali, k čemu dospějí. Já chci, abychom do toho vstoupili jako jiné země se svými představami, se svými zájmy," řekl předseda ODS.

Česko podle něj bude muset v EU hledat podporu pro své požadavky, k tomu bude nutné jasně stanovit národní zájmy. Fiala proto po volbách vyzve hlavní strany, aby našly shodu na základních věcech, o které bude Česko v unii usilovat. "Když nejsme doma jednotní v těchhle věcech, tak nemůžeme být navenek silní. Jiné státy tuhle národní shodu mají, proto jsou úspěšné," řekl.

Reforma unie přitom podle Fialy otevírá prostor k tomu, aby si Česko vyjednalo výjimku z povinného zavedení eura. "My neodmítáme a priori euro. My chceme, aby lidé mohli sami rozhodnout, aby Česká republika sama rozhodla, kdy a zda euro přijme," řekl.

Podle něj vypadá eurozóna nyní jinak, než když Česko v roce 2004 do EU vstoupilo a zavázalo se společnou měnu přijmout. "Já sám nepovažuji přijetí eura v současné době za výhodné z několika důvodů. Ten hlavní je, že kdybychom vstoupili do eurozóny, tak se musíme podílet na řešení rozpočtové nekázně některých členských států, což je jednoznačně ekonomicky nevýhodné," řekl Fiala. Dalším důvodem podle něj je, že se ukazují strukturální problémy, které brání dobrému fungování eurozóny.

"Já bych tu věc vždycky poměřoval zájmy České republiky, toho, co je pro nás dobré a co pro nás dobré není. A v tuto chvíli euro není něco, co by pro nás představovalo výhodu," uvedl předseda ODS.

Fiala také podotkl, že ODS je pro členství Česka v EU a k euru se staví pragmaticky. "To znamená, bude-li euro funkční, ukáže-li se, že ten projekt je opraven, že nám může přinést výhody, bavme se o tom. Ale tak, že o tom rozhodnou lidé. Ne, že tady nějaká vláda udělá nezvratné kroky, a pak už si nebudeme moct vůbec zvolit," řekl.

Ve sněmovních volbách před čtyřmi lety ODS po mnohaletém vládním angažmá spadla na nejhoršího výsledek ve své historii - 7,7 procenta, Fiala se stal předsedou následně v lednu 2014. Dnes o sobě říká, že je nejkratší dobu sloužícím předsedou hlavních politických stran, takže pro něj bude případné vyjednávání o vládě nová zkušenost.

"Tehdy ODS byla na samém dně, byla po obrovské krizi a byla to strana, které mnozí předvídali brzkou smrt, dnes ta situace je úplně jiná. Jsme jedna z mála parlamentních stran, které proti minulým volbám rostou preference. Jsme strana, která, a všichni to vidí, se vzpamatovala z těch problémů, které měla," popsal, jak vidí změnu ve vnímání ODS. Podle předvolebních průzkumů se preference ODS pohybují okolo deseti procent.

Fiala podle svých slov chce, aby ODS získala ve volbách sílu prosadit slibované změny. Na jaře občanští demokraté přijali program 190 konkrétních kroků, které by ve vládě chtěli prosadit, například zjednodušení a snížení daní, změny ve školství a výstavbu silnic. Během kontaktní kampaně voličům říká, že s jeho stranou mají dvě jistoty - že jejich hlas nepropadne a bude mít smysl.

ODS chce snížit daně a zrušit EET

ODS chce co nejrychleji po volbách snížit a zjednodušit daně, zrušit elektronickou evidenci tržeb (EET) a omezit byrokracii. Ke změnám Ústavy a volebních zákonů se staví opatrně až záporně a Fiala zcela odmítá návrhy na omezení Parlamentu.

"My chceme co nejrychleji prosadit daňové změny," řekl Fiala. ODS požaduje změnu daně z příjmu z 15 procent ze superhrubé mzdy na 15 procent z hrubé mzdy, což by znamenalo růst čisté mzdy asi o sedm procent. Chce také zavést dvě sazby DPH ve výši 19 a deset procent a o dva procentní body snížit povinné odvody zaměstnavatelů za zaměstnance. "Tohle opatření je i pro budoucnost, protože to umožní, když růst nebude takový, aby zaměstnavatelé mohli pracovní místa vůbec vytvářet," řekl Fiala.

Strana chce daňové zákony změnit co nejdřív po volbách, a poté už je ponechat platné po celé volební období. "My to snížíme, zjednodušíme naráz a jednou. A pak už celé volební období na to nebudeme sahat, protože stabilita prostředí je hrozně důležitá pro každého, pro podnikání, strategii a rozvoj firmy," řekl Fiala.

V daňové oblasti chce ODS některé normy i rušit. "EET, kontrolní hlášení a všelijaké další nesmysly," řekl Fiala.

Kromě toho se strana chce bezprostředně po volbách zaměřit na zjednodušení a zrušení zákonů a dalších norem, které považuje za nadbytečné. "Abychom nebyli v té změti předpisů, které si vzájemně protiřečí, a v právní džungli," uvedl Fiala. Podle něj to umožní zrušit nadbytečné agendy státu, což je nezbytný krok pro případné zeštíhlení státního aparátu.

Při pokusech o změnu Ústavy připomíná zavedení přímé volby prezidenta. "Řekněte mi, v čem je ten nový stav opravdu lepší než ta předcházející volba. Ano, lidé volí. Ale lidé volí ve spoustě voleb, je těch voleb čím dál víc. A podívejme se na ty důsledky a na pokusy o úplnou změnu naší parlamentní demokracie ze začátku mandátu přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana," řekl Fiala.

Nad návrhy na omezení Parlamentu Fiala vyjádřil zděšení. "Všichni se podívejme do historie, kdo kdy navrhoval omezení Parlamentu, omezení diskuse, koho to nudilo. To nejsou věci, pro které bych vůbec kdy byl," řekl. Podle něj by se k Ústavě mělo přistupovat s úctou a všichni by se měli snažit o její naplňování. "Přemýšlejme, proč jejího ducha nenaplňujeme na určitých místech. Proč hlava státu nerespektuje některé zvyky, které souvisejí s naší Ústavou," uvedl předseda ODS.