Zrychlí stavby? Politici chtějí vyšachovat ekology i spolky

Kuňkání žab zřejmě ještě více než dnes zanikne v hluku stavebních strojů. Důvod? Výhrady, které ke stavbám vyjadřují ekologové či různé občanské spolky, už brzy úřady nebudou tolik poslouchat. Připravit je o slovo může chystaná novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), která má omezit možnost vyjadřovat se tak jako dosud k chystaným velkým stavbám, jako jsou dálnice nebo továrny.

Stavebnictví zažívá boom.Foto: archiv

Ministerstvo životního prostředí uvádí, že by přijetí novely zákona mělo řízení EIA u složitějších záměrů zkrátit přibližně o 50 dní. Nyní podle zákona trvá půl roku.



Podle ekologů však na zrychlení mohou úředníci zapomenout. Změnou podle nich bude jen to, že na řízení bude vidět méně než dosud. „Se lhůtami a samotným procesem to nic neudělá, jenom to z něj vyloučí veřejnost," řekl Deníku Daniel Vondrouš, ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh.



Vlastníci nemovitostí i obce totiž zůstanou účastníky řízení a stejně jako dosud jim zůstává i možnost připomínkování a odvolání se k soudu. „To všechno bude stejné, jenom z toho vypadne jakákoli veřejná kontrola formou spolků," posteskl si Vondrouš. Ekologická sdružení přitom podle něj ani dnes nemohla výsledek rozhodování úřadů ovlivnit. „Mohla však dodat informace, které úřad třeba nemá. O dopadech v podobě hluku, prachu nebo výskytu chráněných druhů," konstatoval.

Čtěte také: Šlechtová jednala v Lánech se Zemanem o stavebním zákonu



Ministerstvo životního prostředí si od přijetí novely slibuje snížení administrativní zátěže úřadů. Změny navrhlo na základě zkušeností z dosavadního prosazování tohoto zákona, který platí již přes dva roky. Podle úředníků přitom veřejnost o zasahování do posuzování životního prostředí velký zájem nemá. Kupříkladu možnosti vložit se do konkrétního řízení na základě žádosti podepsané více než 200 občany zatím lidé dle poznatků ministerstva vy-užili jenom jednou.



Pokud novela nebude přijata, hrozí Česku jak jednorázové sankce v řádu desítek milionů korun, tak následné pokuty za každý den, kdy norma bude chybět. „Nehrozí ovšem jenom tyto sankce. Také by nám mohli zastavit devět prioritních staveb, které jsme si domluvili v loňském roce," řekla Deníku náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová.

Čtěte také: Postavit dům či skleník? S novelou zákona ubude papírování





Výjimku a možnost zjednodušeného řízení si ČR vyjednalo u prioritních staveb. Jde například o obchvat Českých Budějovic na dálnici D3, obchvat Frýdku-Místku na dálnici D48, dálnici D35 v úseku Opatovice nad Labem–Ostrov nebo modernizaci trati Sudoměřice– Votice.