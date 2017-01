Zvýšená bezpečnostní opatření potrvají přinejmenším do pátku

Praha - Zvýšená bezpečnostní opatření, která policie přijala po prosincovém teroristickém útoku v Berlíně, potrvají přinejmenším do pátku. V tiskové zprávě to dnes oznámil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Policie po atentátu na berlínský vánoční trh posílila hlídky a na některých frekventovaných místech umístila zátarasy. Tato opatření měla původně platit do dneška.

Ministr vnitra Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

"S ohledem na aktuální situaci nebude sice v ulicích vidět tolik hlídek jako v minulých dnech, policie se však bude dále ve zvýšené míře zaměřovat na ochranu významných měkkých cílů," uvedl Chovanec. Policisté se kvůli povánočním výprodejům podle něho zaměří například na obchodní centra. Čtěte také: Stánkaři z vánočních trhů v Berlíně si připomněli oběti atentátu

Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého bezpečnostní opatření dál zůstávají v Praze i dalších regionech. "Tam, kde bude z pohledu jednotlivých regionů riziko nebo větší koncentrace osob, tam budou opatření," uvedl Tuhý. Policie v pátek znovu vyhodnotí situaci a rozhodne, zda budou zvýšená bezpečnostní opatření pokračovat. Nyní policisté podle Chovance posuzují, zda přistoupí k odstranění některých zábran umístěných v ulicích. Ministr rozhodl o posílení bezpečnostních opatření poté, co útočník v Berlíně najel kamionem do vánočního trhu a zabil 12 lidí, mezi nimi i jednu Češku. Chovanec před Vánocemi odhadl náklady na posílení bezpečnosti na 30 milionů korun, částka ale podle něj bude záviset na tom, jak dlouho budou opatření trvat. "Finální hodnocení budeme dělat po ukončení těchto opatření," uvedl Tuhý. Čtěte také: Pákistánec zatčený omylem za útok v Berlíně se bojí o život

