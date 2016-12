Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku potrvají minimálně do 2. ledna

Praha - Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku, která byla zavedena kvůli pondělnímu útoku v Berlíně, potrvají minimálně do 2. ledna. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Po celé zemi jsou hlídky posílené o 500 policistů. Vjezd na některá frekventovaná místa, například vánoční trhy ve větších městech nebo dolní část Václavského náměstí, pak blokují zátarasy.

"Je to spíše z určitého psychologického pocitu pro českou veřejnost, že se opatření dělají. Jsou to buď zátarasy tohoto formátu (půlmetrové betonové zábrany), nebo jsou to automobily, nebo jsou jiné technické zábrany. Nechceme strašit veřejnost víc než je zdrávo a stavět nějaké dvoumetrové zátarasy," uvedl Chovanec. Podle něj různé zábrany vyrostly ve více městech. Zmínil kromě Prahy i Brno, Ostravu či Plzeň. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého integrovaný systém zafungoval, technické správy měst poskytly zábrany a opatření jsou už všude hotova.

Zvýšený počet policistů se samopaly je na řadě míst patrný už od úterý. K dvoučlenným hlídkám dnes v Praze přibyli i příslušníci na koních. Městská policie poslala strážníky s koňmi do města už v úterý.

Podle Chovance se po svátcích v době povánočních výprodejů policisté zaměří i na větší ochranu nákupních center. Počítá se také s ostrahou dalších objektů, třeba vybraných kostelů v době půlnočních mší. Policie vytipovala celkem asi 40 akcí, kterým bude věnovat mimořádnou pozornost. Dohlížet bude "minimálně v tom počtu jako nyní" i na silvestrovské oslavy ve větších městech, dodal ministr. Podle Tuhého se nepočítá zatím s tím, že by počet policistů v některých místech posilovali kolegové z regionů.

Výdaje na bezpečnostní kroky by mohly dosahovat desítek milionů korun. Suma bude podle Chovance záviset na tom, jak dlouho opatření potrvají. Odhadl ji na třicet milionů.

Ministr si dnes vpodvečer s policejním prezidentem centrum Prahy prošel a zábrany si prohlédl. Oba se pozdravili také s několika hlídkami. Slíbili policistům, že za mimořádné služby dostanou plně zaplaceno. Peníze se využijí z financí na mimořádná opatření.

Při pondělním útoku na vánoční trhy v Berlíně zemřelo 12 lidí, dalších zhruba pět desítek je zraněných. Podle Chovance čeští policisté monitorují česko-německou hranici, jsou tam namátkové hlídky. "Policejní prezidium bylo připraveno nasadit masivní sílu, kdyby nás Němci požádali a pachatel mířil do ČR. Požadavek z jejich strany nevzešel. Jsme schopni reagovat v několika desítkách minut," uvedl ministr.