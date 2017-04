Zvýšování platů učitelů i růst rozpočtu vysokých škol. Valachová ocenila dohodu

Rozpočtové plány státu na příští tři roky zahrnují podle ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) navýšení financí na změny ve školství o 3,5 miliardy i další dvě miliardy na profesní podporu učitelů. S výsledkem dnešního jednání vlády je spokojena.

"U platů učitelů budu trvat na zvýšení o deset procent opakovaně v následujících třech letech. Stejně tak na opakovaném růstu rozpočtu vysokých škol," uvedla Valachová po jednání kabinetu na twitteru.

Dnes schválený konvergenční program, tedy plán na rozpočtování pro tři následující roky, podle Valachové počítá poctivě se změnami financování škol i podporou učitelů.

"Jsem za školy, učitele i děti ráda," uvedla Valachová. V příštích třech letech by podle dřívějšího vyjádření ministryně zvýšení rozpočtu na školy a sport mělo činit celkem 62 miliard korun. V roce 2018 by měl rozpočet školství činit zhruba 178 miliard korun. V dalších dvou letech 200 miliard a 210 miliard korun, uvedla ministryně nedávno na svém blogu. Letos ministerstvo hospodaří se 148 miliardami korun.

Rozpočet regionálního školství by se podle Valachové měl v roce 2018 zvýšit o skoro 22 miliard na 123 miliard korun. Z toho 9,5 miliardy korun by šlo na zvýšení tarifu učitelských platů o deset procent. Další růst tarifů chce ministryně schválit do výdajových rámců státního rozpočtu na další roky. V roce 2020 by podle ní měly platy učitelů činit 130 procent průměrné mzdy v Česku, která byla ve 4. čtvrtletí loňského roku 29 320 Kč. Navýšení chce i pro nepedagogické pracovníky. Růst platů požadují dlouhodobě školské odbory.

Ministerstvo školství chce peníze navíc i na změnu financování škol a nový kariérní řád. V září 2018 vstoupí v platnost novela, podle které bude stát nově platit školy podle počtu odučených hodin, ne podle počtu žáků. Zavedení kariérního řádu učitelů schválila v dubnu Sněmovna a nyní ji bude projednávat Senát. Pedagogové by měli být zařazeni do tří stupňů od začínajících po vynikající.

Větší rozpočet by měl umožnit zvýšení kapacit školních družin, aby v roce 2020 stačily pro všechny žáky na prvním stupni základních škol. V současnosti do nich může chodit asi 60 procent žáků. A vzrůst by měla i kapacita mateřských škol, aby v nich od roku 2020 byla garantována místa i pro dvouleté děti.