Při náletu amerických letadel na islamisty zahynulo 80 civilistů

Útoky spojeneckých letadel v Sýrii zabíjejí vedle bojovníků Islámského státu i civilisty. Tentokrát zasáhly pumy ve východosyrském městě Majádínu, které je obsazeno bojovníky IS objekt, ve kterém se ukrývali jejich rodinní příslušníci. Podle informací Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) tam zemřelo osm desítek včetně 33 dětí.

Islámský stát zveřejnil video, na kterém chlapec stíná hlavu vojákovi.Foto: YouTube.com

Jak nedávno oznámil americký Pentagon, při březnovém útoku na Mosul zabily letecké pumy 105 civilistů. Podle armádních vyšetřovatelů nebyly příčinou jejich smrti letecké bomby (ty mířily na sklad zbraní) ale druhotný výbuch v jiné budově.

K útoku na Majádín došlo dnes ráno. V průběhu týdne se jedná již o druhou akci, při které umírali i civilisté a rodiny islamistických vojáků. Podle SOHR zahynulo od dubna do května nejvíc civilistů od okamžiku, kdy koalice vedená Spojenými státy zahájila boje proti Islámskému státu. Ochránci lidských práv uvádějí číslo 225 civilních obětí spojeneckých leteckých útoků. Od roku 2014 zaznamenaly statistiky 352 civilních obětí.

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Husajn požádal země, které provádějí letecké operace v Sýrii, aby lépe plánovaly útoky a rozlišovaly důkladněji civilní a vojenské cíle.¨

V Majádínu se před měsícem odehrál popravčí masakr

Město, kde nyní podle informací SOH zemřelo osmdesát rodinných příslušníků bojovníků IS, se před měsícem stalo svědkem jedné z největších poprav. Ve středu 5. dubna ráno popravili islamisté v poušti u města 33 mladých lidí ve věku od 18 do 25 let.

Příslušníci SOHR měli možnost vidět později mrtvé ve vykopané jámě. Všichni byli sťatí ostrými nástroji, nebylo však možné identifikovat, jestli se jednalo o příslušníky IS, kteří se vzepřeli poslušnosti, nebo nepřátele tzv. Islámského státu, případně mladíky, kteří odepřeli poslušnost bojovat za IS.

Jednalo se o zatím první masovou popravu, kterou IS organizoval v roce 2017 a dosud největší exekuční masakr po dvou předešlých hromadných exekucích, kdy bylo v září a v říjnu 2016 popraveno vždy po 15 odsouzených.