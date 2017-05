Abádí asi zabíjel v Manchesteru bez cizí pomoci, myslí si britská policie

Ačkoli se britští vyšetřovatelé i Američané, kteří měli přístup k informacím v prvních dnech po sebevražedném útoku v Manchesteru před dvěma týdny, domnívali, že šlo o větší síť teroristů, která se útoku zúčastnila, nyní mění názor. Salman Abádí zřejmě útočil sám.

A sám se také připravoval. Britští vyšetřovatelé vycházejí z poznatků, když zmapovali Abádího pohyb v posledních dnech před atentátem. Z nich vyplynulo, že například součásti, ze kterých byla vyrobena bomba, nakupoval on bez pomoci jiných lidí. Potvrdil to šéf policejní Severozápadní protiteroristické jednotky Russ Jackson. Také během čtyř dnů, kdy se vrátil do Manchesteru z Libye, zřejmě nikoho nekontaktoval. Alespoň ne v tomto časovém období.

Policie však nevylučuje možnost, že i přesto mohl být zapojen do činnosti nějaké teroristické buňky. Nejsou k dispozici všechny informace z delšího období před osudným koncertem americké zpěvačky Ariany Grandeové.

Britská policie zadržela dosud 14 lidí, tři z nich už po výslechu propustila s tím, že jejich činnost s činem Abádího nesouvisí. Policejní opatření byla už na konci minulého týdne zmírněna, protože se už neočekává bezprostřední nebezpečí. Přesto zůstává policejní sbor v ostražitosti.

Železniční stanice Victoria Station nedaleko Manchesterské arény, která byla od útoku zavřená, bude opět otevřena zítra. Koncert Ariany Grandeové pod názvem One Love Manchester, který bude věnován smutným událostem v Manchesteru, se odehraje tuto neděli na kriketovém stadionu.