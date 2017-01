Abbás: Přesunutí americké ambasády v Izraeli ublíží mírovému procesu

Vatikán - Jestliže nastupující americký prezident Donald Trump uskuteční svůj záměr a přemístí americkou ambasádu v Izraeli do Jeruzaléma, ublíží to mírovému procesu. Krátce po schůzce s papežem Františkem to dnes řekl předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.

Mahmúd AbbásFoto: čtk

"Čekáme, co se bude dít. Pokud k tomu dojde, míru to nepomůže. Doufáme, že se to nestane," řekl Abbás novinářům. Tématem jeho schůzky s hlavou katolické církve byla právě situace na Blízkém východě. Trump hovořil o přesunutí amerického velvyslanectví už během předvolební kampaně. Čtěte také: Po střelbě u ambasády zavřou USA diplomatické mise v Turecku Postavení Jeruzaléma je jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu. Naprostá většina zemí včetně České republiky a Spojených států má kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma svá velvyslanectví v Tel Avivu. Izrael, který Trumpův záměr podporuje, za války v roce 1967 obsadil východní Jeruzalém a později jej v rozporu s mezinárodním právem připojil ke zbytku Jeruzaléma a celé město označil za svou nedělitelnou metropoli. Spojené státy stejně jako většina zemí světa anexi východní časti neuznávají. Palestinci počítají s východním Jeruzalémem jako s hlavním městem svého budoucího státu. Jak poznamenala agentura AP, Abbásova návštěva papeže je součástí jeho snahy získat si mezinárodní podporu před nedělním blízkovýchodním summitem, který pořádá Francie. Konference se zúčastní ministři zahraničí více než sedmi desítek zemí s cílem obnovit skomírající izraelsko-palestinský mírový proces. Izrael již dříve oznámil, že se akce nezúčastní. Čtěte také: USA po útoku na Bagrám uzavřely ambasádu v Kábulu

