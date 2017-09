AfD míří do poslaneckých lavic bez tváře strany. Petryová chce sedět zvlášť

V pravicové Alternativě pro Německo se záhy po jejím historickém úspěchu ve volbách projevují rozpory. Její spolupředsedkyně a nejznámější tvář Frauke Petryová prohlásila, že nebude součástí parlamentního uskupení AfD. Do poslaneckých lavic usedne, ale zvlášť.

Frauke Petryová to balí. Ve sněmu zasedne, ale ne po boku AfDFoto: ČTK/AP/Markus Schreiber

"Rozhodla jsem se, že se v německém parlamentu nestanu členem skupiny AfD, ale budu zpočátku individuální členkou dolní komory," oznámila Petryová na společné tiskové konferenci s ostatními lídry této strany. Uvedla to agentura Reuters.

Petryová překvapila svým oznámením poté, co AfD dosáhla ve spolkových volbách historického úspěchu a se ziskem 12,6 procenta hlasů se stala první politickou stranou za víc než půl století, která je v Německu označována jako krajní pravice a přitom vstoupí do německého parlamentu.

"Myslím si, že bychom dnes měli být otevřeni. Jde o nesouhlas s obsahovým směřováním AfD a myslím, že bychom to neměli zamlčovat, protože společnost volá po otevřené diskusi," uvedla Petryová na společné tiskovce. Dodala, že jejím cílem je vyvolat při příštích volbách do německého parlamentu v roce 2021 "konzervativní obrat". "Udělám vše, co mohu, aby se rozumné myšlenky, které AfD prosazuje od roku 2013, skutečně staly politickou realitou," dodala Petryová.

Další otázky odmítla zodpovídat, včetně toho, zda zůstane spolupředsedkyní strany. Řekla jen, že veřejnost o ní v následujících dnech ještě uslyší.

Alexander Gauland, jeden ze dvou hlavních kandidátů AfD, uvedl, že ani on, ani další hlavní kandidátka Alice Weidelová, ani spolulídr Jörg Meuthen neví, proč Petryová odešla.

Nejpopulárnější tvář Alternativy pro Německo ale dala najevo rozpory s vedením strany už letos v dubnu, kdy šokovala německou veřejnost oznámením, že nepovede volební kampaň AfD. Petryová totiž podle Reuters razila mírnější politický kurs než ostatní členové vedení.

Zatímco ti prohlašovali, že strana má zůstat v opozici, podle Petryové měla být připravena vstoupit do případné koaliční vlády. Všechny zavedené politické strany ale odmítají v tuto chvíli s AfD spolupracovat.

Podle současného vyjádření Petryové může být sice AfD coby "anarchistická strana" úspěšná v opozici, ale není schopná přesvědčit voliče a získat důvěryhodnost jako potenciální vládní strana. Což je důvod, proč se politička rozhodla nezasednout v parlamentu jako členka sněmovního uskupení AfD.