Alegorický vůz na karnevalu v Riu zranil nejméně 20 lidí

Tradiční karneval v brazilském Riu de Janeiro zastínila vážná nehoda. Hned na začátku finále nejlepších škol samby se jeden z alegorických vozů dostal mimo kontrolu a vjel do davu. Zraněno bylo nejméně 20 lidí, z toho tři ženy těžce. Osm lidí skončilo v nemocnici, informovala agentura AP.

Karneval v Riu.Foto: Foto: Čtk/AP

"V důsledku deště se vůz stočil doleva. Organizátoři se ho snažili srovnat, ale pak nad ním ztratili kontrolu," uvedl vedoucí průvodu Elmo dos Santos. Incident vyšetřuje policie. Vyslechnuti dnes mají být lidé, kteří měli alegorický vůz na starosti.

Jeden z účastníků karnevalu řekl, že ho vůz minul jen o centimetry. "Bylo to velmi rychlé. Viděl jsem, jak bylo zraněno několik novinářů fotografujících v blízkosti vozu. Nevzpomínám si, kdy jsem tady naposledy viděl nehodu," dodal.

Krátce po incidentu karneval pokračoval. "Show musí pokračovat," řekl dos Santos. Podobného názoru byl i jeden z přítomných turistů. "Všechno je to velmi smutné, ale zrušit karneval by byl ještě větší problém. Je jasné, že to trochu pokazilo slavnost, ale frustrovat ty davy, které tady jsou, to by situaci jen zhoršilo," řekl.

