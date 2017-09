Uplynulo 16 let od nejhoršího teroristického útoku v historii USA

Spojené státy si dnes připomínají šestnácté výročí nejhorších teroristických útoků na území USA. K této příležitosti se na Manhattanu před památníkem obětí útoků z 11. září 2001 sešlo více než tisíc lidí. Do vzpomínkových akcí se zapojil také prezident Donald Trump a první dáma Melania, kteří uctili památku obětí minutou ticha před Bílým domem a poté se zúčastnili obřadu v Pentagonu.

Do pietní akce na Manhattanu se zapojila více než tisícovka lidí. Jednalo se většinou o pozůstalé po obětech útoku na budovy Světového obchodního střediska. S fotografiemi zemřelých blízkých tiše poslouchali čtení jmen či vzpomínky některých příbuzných. Přesně v 8:46 místního času (12:46 středoevropského času) pak uctili památku zemřelých minutou ticha.

Přesně v tento čas totiž zasáhlo první letadlo severní věž Světového obchodního centra. Druhé letadlo narazilo do jižní věže v 9:03 (13:03 středoevropského času).

Při teroristických útocích na New York a Washington zahynulo 2977 lidí a 19 únosců. Převážná většina obětí zemřela na Manhattanu, více než stovku mrtvých si vyžádal náraz třetího letadla do budovy amerického ministerstva obrany. Čtvrté unesené letadlo se po souboji únosců s pasažéry zřítilo do neobydlené oblasti státu Pensylvánie.

Na místě útoků v New Yorku, které newyorčané nazvali Ground Zero, stojí dnes nové výškové budovy a v okolí jsou nové hotely a obchodní střediska. Místo zničených mrakodrapů jsou zde dvě vodní nádrže, které lemují panely se jmény všech obětí a u nichž se konalo dnešní shromáždění. Na místě dvou věží také každý rok v tento den svítí světla, která míří k obloze.

Prezident Donald Trump se k pietním akcím dnes připojil poprvé v roli hlavy státu. Napřed společně s manželkou Melanii uctil památku obětí minutou ticha před Bílým domem a posléze se odebrali do Pentagonu.

"Teroristé, kteří nás napadli, si mysleli, že mohou podnítit strach a oslabit ducha. Ti, kteří se o to pokusí, se brzy připojí k dlouhému seznamu poražených nepřátel,“ řekl Trump během ceremoniálu v Pentagonu.

"Musíme našim nejhorším nepřátelům vzkázat, že před námi nenaleznou bezpečné útočiště," dodal. V minulosti prezident také mnohokrát vyzdvihoval hrdinství zasahujících hasičů a záchranářů, z nichž mnoho během akce položilo své životy.

Viceprezident Mike Pence navštívil památník u pensylvánského města Shanksville, kde si dnes lidé připomněli oběti čtvrtého letu. Na tomto místě zahynulo 33 cestujících a sedm členů posádky stroje. To, že letoun skončil v poli, je zásluhou pasažérů, kteří se teroristům odmítli vzdát. Letadlo totiž mělo pravděpodobně namířeno na nějakou další významnou budovu.