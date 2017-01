Americká ambasáda se nejspíš přesune do Jeruzaléma.

Trumpova administrativa to s přesunem americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma myslí vážně a má v úmyslu tento krok učinit. Řekl to starosta Jeruzaléma Nir Barkat. Dodal ale, že pokud k tomu dojde, určitě to nějaký čas potrvá. Barkat tvrdí, že záměry vyplývají z konverzací, které vedl se zástupci nové americké administrativy.

"Ambasáda ale nemůže být přestěhována za jeden den," řekl Barkat izraelskému vojenskému rozhlasu. Bílý dům v neděli oznámil, že jakékoli debaty o přesunu jsou "zatím jen v počáteční fázi". Přečtěte si: Trumpova poradkyně označila lež za alternativní fakta Prezident Donald Trump už před nástupem do úřadu avizoval, že chce ambasádu přestěhovat do Jeruzaléma. Palestinská strana ho v dopise ze začátku ledna vyzvala, aby to nedělal. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás uvedl, že s takovým krokem jsou spojena rizika a že by to mělo katastrofální dopady na mírový proces, na řešení konfliktu v podobě ustavení dvou států a na stabilitu a bezpečnost celého regionu. Postavení Jeruzaléma je jedním z hlavních problémů izraelsko-palestinského konfliktu. Naprostá většina zemí včetně České republiky a Spojených států má právě kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma velvyslanectví v Tel Avivu. Východní Jeruzalém, který byl pod správou Jordánska, Izrael obsadil v roce 1967 a později město prohlásil za svou nedělitelnou metropoli. To ale odporuje původním plánům, podle nichž měl být Jeruzalém pod mezinárodní správou. Palestinci počítají s východním Jeruzalémem jako s hlavním městem svého budoucího státu. Mohlo by Vás zajímat: Izrael se rezoluci OSN nepodřídí, chystá protiopatření





