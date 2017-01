Americká armáda bombardovala tábory Islamského státu v Libyi

Spojené státy v noci na dnešek zaútočily na vojenské tábory takzvaného Islámského státu (IS) v Libyi ve snaze zneškodnit extremisty, kteří prchli ze své bývalé bašty v Syrtě. Oznámilo to dnes americké ministerstvo obrany. O obětech se nezmiňuje, zdroj z ministerstva ale agentuře AP řekl, že nálety patrně usmrtily několik desítek stoupenců IS, žádný civilista při nich nezemřel.

Jde zřejmě o poslední vojenskou operaci, kterou schválil dosluhující americký prezident Barack Obama. Vojenské tábory, na které Američané zaútočili s pomocí bombardérů B-2 i bezpilotních letounů, se podle zdroje nacházely 45 kilometrů jihozápadně od pobřežního města Syrta. Washington zprávu zatím oficiálně nepotvrdil, zdroj tak s novináři mluvil za podmínky, že zůstane anonymní. Podle AP jde pravděpodobně o poslední vojenskou operaci, kterou schválil Obama, než ho ve funkci vystřídá Donald Trump. Cílem bombardování byli podle zdroje teroristé, kteří prchli, když USA podnikly nálety na Syrtu v prosinci 2016. Spojené státy tehdy potvrdily, že libyjské prozatímní vládě pomohou v boji proti IS, pokud je o to požádá. Od svržení libyjského diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye ocitá v chaosu. O vládu stále usilují dva kabinety - ten na východě neuznává vládu v Tripolisu, za níž stojí OSN. I přes podporu OSN má však vláda malou moc, v zemi nadále působí různé islamistické skupiny.

