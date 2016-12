Americký generál obvinil Rusko, že Sýrii využívá k výcviku armády

Washington/Damašek - Velitel amerických sil v Evropě generál Ben Hodges obvinil Rusko z toho, že vojenskou kampaň v Sýrii využívá jako "příležitost k výcviku" své armády. "Přehlížení civilních obětí… není chováním národa, který chce, aby se s ním zacházelo jako se supervelmocí," uvedl Hodges v rozhovoru s britskou televizní stanicí BBC.

Velitel amerických jednotek v Evropě generálporučík Ben Hodges.Foto: ČTK/AP/Sergei Chuzavkov

Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že jeho letectvo již v Sýrii usmrtilo 35.000 bojovníků. Země je ale zároveň obviňována z toho, že používá těžké zbraně i v civilních oblastech, což Moskva popírá. Ruská letecká kampaň pomohla syrské armádě v dobytí povstaleckého východního Halabu (Aleppa). Zvýšila ale rovněž napětí ve vztazích mezi Moskvou a Západem, již významně poznamenaných ruskou anexí ukrajinského Krymu v březnu 2014, uvedla BBC.

Čtěte také: Obama pohrozil Rusům odplatou za hackerské útoky

"Od zahájení operací ruské letectvo podniklo 17.800 operací, zasáhlo v 71.000 případech infrastrukturu teroristů, zlikvidovalo 725 výcvikových táborů, 405 výroben výbušnin, 1500 kusů vojenského zařízení, 35.000 bojovníků a mezi nimi 204 velitelů," uvedl ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Jak dodal, během kampaně bylo rovněž otestováno 162 typů moderních zbraní. "To, co vidíme v Sýrii, je ukázkou (vojenských) schopností a používání zbraní, které není nutné," okomentoval to generál Hodges.

Nově zvolený americký prezident Donald Trump by rád vylepšil vztahy Spojených států s Ruskem, podle Hodgese ale armáda neustane v uskutečňování svých vojenských plánů na posílení přítomnosti v Evropě. "Vše nasvědčuje tomu, že budeme pokračovat v našem úsilí," dodal.

Čtěte také: Rusko se snažilo pomoct Trumpovi vyhrát volby, tvrdí CIA