Americký nejvyšší soud umožnil Trumpovi pokračovat v zákazu přijímání uprchlíků

Nejvyšší soud Spojených států amerických povolil prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby dál uplatňoval zákaz přijímání uprchlíků, kteří do Spojených států přichází z celého světa. Zprávu přinesla agentura Reuters.

Na žádost Trumpovy vlády Americký nejvyšší soud zablokoval rozhodnutí federálního odvolacího soudu. Podle jeho výkladu by do konce října mohl být vstup do země umožněn až pro 24 tisíc dalších uprchlíků.

Nejvyšší soud tak Trumpovi symbolicky „podal ruku“ před říjnovým jednáním, ve kterém mají soudy projednat legálnost 90denního zákazu vstupu do USA pro cestující ze šesti převážně muslimských zemí.

Jedná se o Írán, Jemen, Libyi, Súdán, Somálsko a Sýrii, jejichž obyvatelé mají vstup do USA dočasně znemožněný. Zároveň zákaz na 120 dní omezuje přijímání ostatních uprchlíků odkudkoliv na světě do Spojených států.

Prezident Trump své rozhodnutí hájil tím, že se jedná o prevenci teroristických útoků. Kromě toho dovolil své vládě, aby zavedla přísnější přijímací procedury.

„Nejvyšší soud se rozhodl podpořit další devastační rozhodnutí o zranitelných lidech, kteří byli na cestě k získání bezpečí pro sebe a své rodiny,“ vyjádřila se k rozhodnutí Naureen Shahová, seniorská ředitelka kampaní Amnesty International USA. „Tito lidé tak zůstávají vystaveni nepředstavitelnému násilí a strachu, zatímco jejich životy jsou na rozhraní,“ dodala.

90denní zákaz vstupu do země ale vyprší už koncem září a 120denní zákaz přijímání uprchlíků o měsíc později. Není tedy jasné, o čem budou americké soudy na říjnovém jednání vlastně rozhodovat.