Vrátil se slepý, hluchý a křičel, řekli rodiče studenta vězněného v KLDR

Matka prý na letišti nedokázala věřit vlastním očím. Otto byl slepý, hluchý, prudce sebou škubal a nesrozumitelně křičel. Rodiče prý vůbec netušili, jak špatně na tom jejich syn je.

Fred a Cindy Warmbierovi označili Severokorejce za „teroristy, kteří systematicky mučili“ jejich syna.

Rozhovor s Warmbierovými:

Americký student byl v Pchjongjangu uvězněn v roce 2016 za krádež agitačního plakátu v hotelu a odsouzen k 15 letům těžkých prací. V zajetí prožil skoro rok a půl. Letos v červnu byl ale v zuboženém stavu propuštěn a převezen do USA. 22letý Otto po několika dnech zemřel.

Severokorejci odmítli, že by studenta mučili. Podle nich byl intoxikován botulismem, což je vzácné paralytické onemocnění.

Měl oholenou hlavu a jeho ruce a nohy vypadali, jako by je někdo zpřeházel. Na noze měl obrovskou jizvu.

„Otto byl systematicky mučen a úmyslně zraněn Kimem a jeho režimem. Nešlo o nehodu,“ uvedl jeho otec.

Podle něj ho Severní Korea propustila, protože nechtěla, aby zemřel na jejich půdě.

Americký prezident Donald Trump, který je velkým fanouškem televize Fox News na svém Twitteru napsal, že šlo „o skvělý rozhovor, Otto byl v KLDR neuvěřitelně mučen“.

Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea.