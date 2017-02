Američtí demokraté volí po volební porážce nového předsedu

Stovky zástupců americké Demokratické strany se dnes v Atlantě sešly k volbě nového stranického předsedy. Nový šéf by měl provést změny ve straně, která během osmi let vlády demokratického prezidenta Baracka Obamy výrazně oslabila. To vedlo v listopadových prezidentských volbách k její těžké porážce na všech úrovních.

Podle agentury AP by se souboj o funkci předsedy Demokratického národního výboru (DNC) měl omezit na Obamova někdejšího ministra práce Toma Pereze a kongresmana za stát Minnesota Keitha Ellisona. O novém šéfovi rozhodnou stovky stranických lídrů z jednotlivých států, sponzorů a aktivistů, kteří tvoří DNC. Větší šanci má podle AP Perez, Ellison ale říká, že stále může vyhrát. V pozadí čeká několik dalších kandidátů, kteří doufají, že žádný ze dvou favoritů nezíská většinu hlasů, takže by v dalších kolech mohl dostat šanci někdo třetí. Čtěte také: Facebook je zajatcem politiky Nový předseda by měl zkonsolidovat demokraty, kteří po neúspěšných volbách nahrazují koncepční práci radikálním odmítáním jakýchkoli návrhů a kroků republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Oba z favoritů vedle útočné protitrumpovské rétoriky navrhují přebudovat stranu od základů, tedy od úrovni míst a států. Podle AP je to tiché přiznání, že stranické struktury se za Obamy rozpadly. Demokraté, kteří v roce 2008 získali Bílý dům i celý Kongres, začali všeobecně ztrácet hned v prvních kongresových volbách po Obamově zvolení. Loni v listopadu jejich krize vyvrcholila a kromě funkce prezidenta ztratili obě komory Kongresu, zatímco republikáni ovládli dvě třetiny zákonodárných i výkonných orgánů jednotlivých států. "Bojujeme za stranu, která už nebude ztělesňovat status quo," řekl v pátek Ellison svým stoupencům. Podle něj začala být strana za Obamovy vlády příliš bojácná a ztratila kontakt s příliš mnoha voliči, protože opustila pracující. Ellisona podporuje socialistický senátor Bernie Sanders, který byl hlavním soupeřem Hillary Clintonové v demokratických primárkách, nebo levicový newyorský starosta Bill de Blasio. Perez prohlásil, že strana se musí stát centrem odporu proti Trumpově vládě, a slíbil, že jí pomůže využít vzrůstající levicové protitrumpovské hnutí. Perez šel do boje na Obamovo naléhání, odmítá ale nálepku reprezentanta "establishmentu", která v očích levice podkopávala kampaň Clintonové. Nepřehlédněte: V Praze bude od září první škola v Česku s americkou maturitou





