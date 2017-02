Američtí politici žádají prošetření úniku informací v kauze "Flynn a Rusko"

Dva vysoce postavení američtí republikánští poslanci vyzvali úřad federálního generálního inspektora, aby prošetřil úniky informací z vyšetřování kauzy bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Michaela Flynna. Oznámila to dnes televize CNN. Flynn byl ze své funkce počátkem týdne odvolán kvůli nejasným kontaktům s ruským velvyslanectvím během prezidentské kampaně.

O vyšetřování požádal Jason Chaffetz, šéf výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled nad exekutivou, a předseda právního výboru sněmovny Bob Goodlatte. "Máme vážné podezření o nedostatečné ochraně utajovaných informací," uvádí se v písemné výzvě poslanců. "Žádáme, aby úřad (generálního inspektora) zahájil okamžité vyšetřování, zda se s utajovanými informacemi zacházelo neodpovědně," stojí v dopisu.

Detailní informace, které se staly podkladem četných spekulací, publikovaly o Flynnově kauze prakticky všechna americká celostátní média, zejména listy The New York Times a The Washington Post. Za skandální označil ve středu tyto úniky prezident Donald Trump.

Federální generální inspektoráty jsou ústřední kontrolní orgány, které vyhledávají případy zneužívání úřadu nebo korupce ve vládních agenturách a na ministerstvech. Inspektoráty zaměstnávají mimo jiné auditory nebo speciální agenty s pravomocí vést kriminální vyšetřování. V USA podobných úřadů existuje víc než 70, Chaffetz a Goodlatte se dopisem obrátili na generálního inspektora na ministerstvu spravedlnosti.

Trump není důvěryhodný

List The Wall Street Journal dnes napsal, že někteří pracovníci amerických tajných služeb se snaží utajit důležité zpravodajské informace před prezidentem Trumpem, který podle nich není důvěryhodný. Jde zejména o způsob, jakým tajní agenti informace získávají. Podle listu je to důkaz o napjatých vztazích mezi zpravodajskou komunitou a americkou výkonnou mocí.

Poslanec Sněmovny reprezentantů Adam Schiff, člen výboru pro kontrolu zpravodajských služeb, listu řekl, že o podobných případech ví. "Hovořil jsem se členy tajných služeb, kteří mají obavy z Bílého domu, z prezidenta. Tyto obavy mají řadu podob. Zpravodajská komunita považuje za svou posvátnou povinnost chránit ty nejcennější informace i osoby, které je získávají," řekl Schiff.

Podle The Wall Street Journal se i dřív stávalo, že špioni metody své práce zamlčovali. Důvodem ale nikdy nebyla nedostatečná důvěryhodnost hlavy státu.

