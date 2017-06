Američtí senátoři trestají Rusko novými sankcemi

Americký senát má tento týden schválit nové protiruské sankce, včetně dodatku, který by zabránil Bílému domu je pozastavit, zmírnit, nebo zrušit. Nová dohoda má potrestat Rusko za zásah do loňských amerických prezidentských voleb, anexi ukrajinského Krymu, porušování lidských práv a podporu syrské vlády a dodávky zbraní ve více než šest let trvající syrské válce.

Nový zákon má být předložen ke schválení tento týden jako dodatek sankcí proti Íránu a má legislativně podpořit sankce, které pouze vyhlásil prezident. Nové embargo se bude týkat oblastí těžby, zpracování kovů, námořní a železniční dopravy. Informovala o tom agentura Reuters. Zákon podporují tábory republikánů i demokratů, očekává se, že v senátu snadno projde. Aby začal platit, musí ještě projít Sněmovnou reprezentantů a musí ho podepsat prezident Donald Trump. Pokud ho prezident odmítne podepsat, senátoři předpokládají, že mají dostatek podpory k jeho vetu a prosazení zákona. ČTĚTE TAKÉ: Lidé po celém Rusku demonstrují. Policie zatkla opozičního vůdce Navalného „Tyto dodatečné sankce mají poslat mocné prohlášení Rusku a dalším zemím, které by se chtěly míchat do našich voleb, že budou potrestáni," prohlásil lídr demokratů senátor Chuck Schumer. Rusko i Trump zasahování do amerických voleb již dříve popřeli. Zákon má rovněž pomoci v boji proti dezinformacím v evropských zemích, které jsou cílem ruské agrese. ČTĚTE TAKÉ: Ruským důstojníkům hrozily sankce kvůli Sýrii. G7 to nakonec odmítla

Autor: Pavel Kopecký