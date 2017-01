Amri projel Nizozemsko, Belgii a Francii, než se dostal do Itálie

Berlín - Tunisan Anis Amri po útoku na vánoční trh v Berlíně cestoval po celkem pěti evropských zemích, než ho u Milána objevila a při přestřelce zabila dvojice italských policistů. Vedle Německa se pohyboval také po Nizozemsku, Belgii a Francii, než dorazil do Itálie, ukazují podle serveru n-tv dosavadní výsledky vyšetřování.

Čtyřiadvacetiletý Amri zaútočil kamionem na trh v centru německé metropole 19. prosince kolem 20:00 SEČ a bezprostředně poté ho zachytila kamera na berlínském nádraží Zoo, které leží pár desítek metrů od místa činu.

Další kamera Amriho zaznamenala 21. prosince kolem 11:30 SEČ na nádraží v nizozemském Nijmegenu nedaleko německých hranic. Odtud atentátník, jehož čin si vyžádal 12 životů a desítky zraněných, směřoval do Amsterodamu, kam dorazil asi o dvě hodiny později.

V pozdním odpoledni pak Amri vyrazil do Belgie. Další kamera ho natočila na bruselském severním nádraží. Z Belgie Amri zamířil do Francie, kde ho 22. prosince na lyonském nádraží Part-Dieu znovu zaznamenaly kamery. Z Lyonu odjel čtyřiadvacetiletý Tunisan do Chambéry nedaleko italských hranic a odtud do italského Turína.

Na turínském nádraží Porta Nuova zachytila Amriho kamera kolem 22:14 SEČ. O zhruba dvě a půl hodiny později, konkrétně 23. prosince v 0:58 SEČ, už byl na hlavním nádraží v Miláně, jak vyplývá z dalšího kamerového záznamu. Z Milána vyrazil Amri do města Sesto San Giovanni, kde ho kolem 03:30 objevila hlídka italské policie. Když na ni Amri začal pálit, zastřelila ho.

Amri přicestoval do Německa v roce 2015. Úřady jej zanesly na seznam potenciálně nebezpečných islamistických extrémistů. Rovněž byl vyšetřován za využívání sociálních výhod s pomocí dvou různých identit, informovala agentura AP. Podle agentury DPA znaly německé úřady Amriho pod 14 různými identitami. I přes veškeré snahy všech zapojených úřadů se však nepodařilo sehnat průkazné důkazy o chystaném trestném činu.

Německá vlaková společnost Deutsche Bahn i po zjištění, že Amri využil k útěku jejich služeb, odmítá zavádění prodeje jízdenek jen při předložení dokladu totožnosti.

